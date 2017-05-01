怪男攜磚塊闖議會 謝龍介：生死置之度外

2017-05-01 11:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會上週五發生一名陳姓遊民攜帶磚塊企圖闖議會，指名要送國民黨議員林燕祝、王家貞及謝龍介等3人，經警衛機警通報並表明要報警，該名男子才離去。國民黨團今天召開「問政受威脅，磚塊的禮物」記者會，懷疑可能與他們在議會質詢八田與一銅像有關。市議員謝龍介更嗆聲說，他是官商勾結者要打擊的對手，早已把生死置之度外。「請針對謝龍介來，這邊沒在跟你信！」

謝龍介表示，現在政治環境險惡，民進黨中央、地方完全執政，卻一再包庇不法，他在議會揭弊，是官商勾結者要打擊的對手，他早已把生死置之度外。

謝龍介嗆聲說，「這邊（我）勇敢面對，對於在座女士議員，希望能手下留情，如果要硬得來，請針對謝龍介來，這邊（我）沒在跟你信！」

國民黨團今天在議會召開記者會，包括書記長王家貞、市議員蔡育輝、林燕祝、洪玉鳳、蔡淑惠、盧崑福、李中岑、張世賢、李坤煌等人參加，並邀請警方出席說說明。王家貞表示，這根本是衝著國民黨來。

南市警四局長梁仁輝表示，該名男子已找到，並已以無故攜帶危險物品違反社維法送法院裁處，如果議員要提恐嚇告訴，警方也會馬上受理移送。

警方表示，經調查，該名陳姓男子是一名遊民，過去也曾拿著所謂「可治百病的樹」要到市府送給市長，其言行怪怪，不是很正常。陳姓遊民應訊時說，「那個非磚塊而是長方形石製品，要找國民黨議員，反映黨主席選舉意見，空手來不好意思。」認為動機應該是很單純。林燕祝等人則懷疑，陳男應是被叫唆的，並非警方說的那麼單純。

另外，為維護議會安全，警方也表示，自今天起也會加派警力維護安全。

相關影音