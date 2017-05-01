柯P遭暴徒打傷 警政署：未掌握首長419要來
2017-05-01 11:34
反年改暴徒在419當天追打縣市首長及立委，警政署今在立法院備詢坦承，當天確實未掌握到首長要來立院參加公聽會情資，會檢討改進。圖為反年改團體阻擋立委入院開會，和警方發生衝突。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者陳鈺馥／台北報導〕反年改暴徒在419當天追打縣市首長及立委，台北市長柯文哲被襲擊受傷，桃園市長鄭文燦肋骨更斷了2根。警政署今在立法院備詢坦承，當天確實未掌握到首長要來立院參加公聽會情資，會檢討改進。
針對反年改暴力脫序行為，民進黨立委姚文智今日質詢問及，警方當天是否有無設立指揮所。警政署副署長周文科表示，當天有設指揮所，警政署長坐鎮指揮。
姚文智問，當天那麼多暴力事件，連縣市首長都受傷，警方究竟如何指揮？周文科說，當天警力部署重點是要讓年改會議順利進行，事先沒掌握到有那麼多縣市首長會來立法院參加前瞻公聽會，「確實在協調、聯繫、通報上沒有很周延！」
姚文智質疑，首長旁邊都有隨扈，所以縣市長進出立法院沒跟警政署通報過。周坦言，縣市首長要出席確實沒有跟警政署聯絡。
周強調，未來這種陳抗現場，務必會建立安全走廊，當抗爭升高時，會有接駁點及接駁車，419當天是沒有接駁點的。
姚文智痛批，當天立委都在問接駁點在哪？警方沒有洞燭機先確實有許多漏洞，怎麼會不知道有首長要來，更何況那天前瞻公聽會不是第一次開。
周文科回答，未來中央首長要來開會，一定要通報轄區警察局，也會設立安全走廊及接駁點，未來幾天會進行實地演練。
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