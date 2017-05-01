勞保年改 學者：不應在財務邏輯打轉

2017-05-01 11:37

〔記者楊淳卉／台北報導〕立法院衛環委員會今召開「勞工保險年金制度改革修法」公聽會，針對政府提出勞保年改方案，多名與會學者專家認為，年改不能在「多繳、少領、延後退」等財務邏輯打轉，並指出投保薪資計算若從60個月改為180個月，恐怕嚴重影響給付水準。

政大法律系教授郭明政表示，政府不能以勞保破產恐嚇人民，並拿勞退基金買股票、賭博。他也認為，投保薪資由60個月基準改為180個月，將嚴重影響給付水準，尤其是薪資劇明顯變動者及薪資水準、物價水準發生變動時。

全國教保產業工會理事郭明旭強調，年金改革不能在「多繳、少領、延後退」等財務邏輯打轉，應談國家和資本家責任，並建立基礎年金制度。政府現階段年改政策反其道而行，將經濟安全責任推回個人及家庭將讓更多弱勢者落於社會安全網之外。延長平均年資採計期間，將會讓不穩定就業者、特定職業受到影響，年金制度尚未作完整規劃前，反對政府延長平均年資採計。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛表示，政府提出年改方案，卻只關注10%退休軍公教，逃避其餘90%退休老人保障不足問題；她並主張政府提出年改方案想以繳多、少領、延後退，短期雖緩解年金財務危機，但長程來說仍應改變人口結構，增加工作人口，除了提高生育率，也要提高婦女勞參與，建議國家應負擔育嬰留職停薪期間全部保費。

社民黨召集人范雲則說，年金改革除要達到財務平衡，還要顧及勞年保障和世代正義，呼籲朝野立委在此次年改能兩年內提出基礎年金規劃，十年內完成基礎年金建置前，以最低保障給付舒緩貧窮。

范雲也指出，提高採計月數對高薪者、薪資成長速度慢及薪資穩定成長者衝擊較小，但對不穩定就業、非典型就業者影響很大，勞動部應說明提高採計月數的影響評估，並應有衝擊影響對策。

凱基銀行企業工會理事長方姚駿更痛批，政府要拿8800億做經濟建設，卻不撥補勞保，「這不就是財政問題嗎？」他強調，若每個勞工多領3千元，絕對是拿去花掉，不會存起來，「這也是促進經濟」，政府若要改革，「不能改惡，只能改善」。