戴資穎基本裝備出包 體改會：還要相忍為國多久？

世界球后戴資穎於羽球亞錦賽奪下台灣55年來首金，但她在臉書透露，因為球衣不合身，比賽打得有點不開心。（法新社）

2017-05-01 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕世界球后戴資穎於羽球亞錦賽奪下台灣55年來首金，但她在臉書透露，因為球衣不合身，比賽打得有點不開心。對此，體育改革聯會今表示，「工欲善其事，必先利其器」，連最基本的裝備都沒有誠意解決，「我們還要『相忍為國』多久？」並要羽協「踹共」！

「Fair Game！TAIWAN！體育改革聯會」臉書粉專今貼文質疑，「這樣的協會，我們還要『相忍為國』多久？為什麼連最基本的球衣都做不好？」直指國家隊裝備出包，「羽協責無旁貸」，快出來「踹共」！

體育改革聯會表示，戴資穎的貼文，讓人想起去年奧運，她才因不願穿不合腳的球鞋，險遭羽協判罰一事。體育改革聯會更列舉曾因裝備出問題，深受其害的體育選手，包括台灣男排「光頭神舉」黃培閎，因球衣不合身，導致觸網失分，多次向協會反映，都未獲正面回覆；「撐竿跳小將」葉耀文在比賽場地，卻沒竿可跳，蹲在場邊的落寞身形仍歷歷在目。

體育改革聯會痛批，「工欲善其事，必先利其器。撇開訓練、情蒐等等專業知識先不談，連最基本的裝備都沒有誠意解決...」、「有這樣的協會，我們還要『相忍為國』多久？」

體育改革聯會臉書粉專全文：