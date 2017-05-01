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戴資穎球衣有問題 徐永明痛批體育署、羽協...

2017-05-01  10:58

〔即時新聞／綜合報導〕在羽球亞錦賽替台灣奪下55年來首金的世界球后戴資穎，今於臉書粉專撰文透露，這場比賽因服裝問題，打得不是很開心。對此，時代力量黨團總召徐永明表示，體育署若再以粗鄙簡陋評鑑報告，袒護合理化「這種專門扯運動員後腿」的協會之惡行，對於近來體育改革宣示言論，根本是種諷刺。

徐永明今上午於臉書粉專撰寫〈戴資穎亞錦賽首金，羽協依然稱職扯後腿，體育署在哪裡？」一文。徐永明在文中提到，去年奧運背負奪牌期望的戴資穎，意外止步16強，賽後不到兩天，傳出她因「未穿羽協指定服裝」參賽，將遭羽協嚴懲；不料，今又發生「星期日出發，星期五拿到過大的比賽服」事件。

徐永明質疑，「這就是體育署評鑑出來良、良、良的中華民國羽球協會！」他也痛批，「體育署如果對於這種專門扯運動員後腿的協會，還要用粗鄙簡陋評鑑報告來袒護合理化協會的惡行，我想對於體育署近來體育改革宣示言論更是格外諷刺與無奈」。

體育署稍早表示，當時是戴資穎自己填的尺寸，週五拿到衣服，週日比賽。教育部長潘文忠則說，他個人對體育署的做法不以為然，並已告知體育署長，要求檢討改進，將來須拉長準備時間，若服裝尺寸不合，可有時間做更改。

徐永明臉書粉專全文：

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  • 針對戴資穎事件，時代力量黨團總召徐永明痛批，體育署若再以粗鄙簡陋評鑑報告，袒護合理化「這種專門扯運動員後腿」的協會之惡行，對於近來體育改革宣示言論，根本是種諷刺。（資料照，記者林正堃攝）

    針對戴資穎事件，時代力量黨團總召徐永明痛批，體育署若再以粗鄙簡陋評鑑報告，袒護合理化「這種專門扯運動員後腿」的協會之惡行，對於近來體育改革宣示言論，根本是種諷刺。（資料照，記者林正堃攝）

  • 在羽球亞錦賽替台灣奪下55年來首金的世界球后戴資穎，今撰文透露，這場比賽因服裝問題，打得不是很開心。（法新社）

    在羽球亞錦賽替台灣奪下55年來首金的世界球后戴資穎，今撰文透露，這場比賽因服裝問題，打得不是很開心。（法新社）

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