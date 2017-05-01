吳志揚指母親節前不宜審年改 網友酸：要不要看黃曆？

吳志揚指出：「現在的氛圍不對，我們不希望在這種不健康的氛圍底下審年改，馬上就要母親節了。」（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-01 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今日開始審查「公務人員退休撫卹法草案」，不過眾藍委仍以登記程序發言拖延議事，藍委吳志揚為阻擋審查，更指出因為母親節馬上就要到了，氛圍不對所以不能審年改，但吳志揚的發言也因此被網友諷刺「要不要看黃曆」？

吳志揚今日在立院司法及法制委員會中發言指出：「現在的氛圍不對，我們不希望在這種不健康的氛圍底下審年改，馬上就要母親節了，我們是要我們小孩對父母充滿著感恩，還是充滿敵意？」在吳志揚結束發言後，民進黨團書記長李俊俋反酸：「今天勞動節氣氛不好不審查、下禮拜母親節，再下禮拜是端午節，我要吃粽子我也不審查，是這樣嗎？」呼籲面對問題，歡迎國民黨提出自己的版本。

吳志揚的言論也被分享到PTT八卦板，許多網友都不能理解吳志揚的思維，紛紛諷刺地說：「難道還要看黃曆喔？」「也是一個老人心態。」「接下來依序是端午、七夕、中元、父親節。」、「到底有啥關連，這種人也可當縣長當立委？」「是每個人的母親都是軍公教膩？」「審法案還有在看節日的喔，要不要給你一本農民曆參考啊？」