| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
國稅局申報量太大壅塞 財資中心：網路申報沒問題
 首頁 > 政治

吳志揚指母親節前不宜審年改 網友酸：要不要看黃曆？

吳志揚指出：「現在的氛圍不對，我們不希望在這種不健康的氛圍底下審年改，馬上就要母親節了。」（資料照，記者陳志曲攝）

2017-05-01  10:47

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今日開始審查「公務人員退休撫卹法草案」，不過眾藍委仍以登記程序發言拖延議事，藍委吳志揚為阻擋審查，更指出因為母親節馬上就要到了，氛圍不對所以不能審年改，但吳志揚的發言也因此被網友諷刺「要不要看黃曆」？

吳志揚今日在立院司法及法制委員會中發言指出：「現在的氛圍不對，我們不希望在這種不健康的氛圍底下審年改，馬上就要母親節了，我們是要我們小孩對父母充滿著感恩，還是充滿敵意？」在吳志揚結束發言後，民進黨團書記長李俊俋反酸：「今天勞動節氣氛不好不審查、下禮拜母親節，再下禮拜是端午節，我要吃粽子我也不審查，是這樣嗎？」呼籲面對問題，歡迎國民黨提出自己的版本。

吳志揚的言論也被分享到PTT八卦板，許多網友都不能理解吳志揚的思維，紛紛諷刺地說：「難道還要看黃曆喔？」「也是一個老人心態。」「接下來依序是端午、七夕、中元、父親節。」、「到底有啥關連，這種人也可當縣長當立委？」「是每個人的母親都是軍公教膩？」「審法案還有在看節日的喔，要不要給你一本農民曆參考啊？」

廣告
  • 吳志揚的「母親節前不宜審年改」發言，被網友諷刺「要不要看黃曆」？（圖擷取自PTT）

    吳志揚的「母親節前不宜審年改」發言，被網友諷刺「要不要看黃曆」？（圖擷取自PTT）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反年金改革 吳志揚 年金改革 李俊俋 母親節
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
素食版✧打拋肉
香噴噴✧鹹酥蝦
自製炸雞塊好簡單！
炒高麗菜有撇步！
轉寄

標題：吳志揚指母親節前不宜審年改 網友酸：要不要看黃曆？


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月1日‧星期一‧丁酉年四月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.