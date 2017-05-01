5/8若等嘸WHA邀請函 外交部長：會有行動

2017-05-01 10:10

〔記者呂伊萱／台北報導〕世界衛生大會（WHA）下週一報名截止，我方至今沒有收到邀請函。若無法獲邀，外交部長李大維今天表示，5月8日之後「會有行動」，也有備案，但不能透露。而外傳世衛組織（WHO）秘書長陳馮富珍堅持在邀請函加註「一中」，李大維回應「那是她的堅持」。

WHA將於22日召開，網路報名下週一（5月8日）截止，倒數一週我方仍然等不到邀請函。蔡英文總統日前透過推特發文，向國際喊話指出，台灣致力於幫助其他國家面對健康挑戰，也積極參與世界的健康衛生項目，不應以任何理由排除台灣參加今年的WHA。

立法院外交國防委員會今邀請外交部、國防部、國安局、僑委會、國發會、經濟部、教育部、陸委會、科技部、央行、農委會、衛福部、行政院經貿談判辦公室等單位，就「建構台美關係全新架構之目標、策略及期程」一案報告並備質詢。

關於今年能否如願參加WHA，李大維會前受訪時坦言，目前的確不容樂觀，但強調「我們絕不悲觀」，將全力以赴，努力到最後一刻。近期許多友邦也協助我方進洽秘書處，同時有更多信函到了陳馮富珍的辦公室，然而「最後的結果還要再等一段時間」。

蔡英文總統日前透過推特向國際喊話，李大維說「這當然也是策略之一」，因我方不能公平地參與，一個完全非政治性、醫療衛生的公共組織，以此向世界表達我方的不滿。若網路報名5月8日截止前仍未收到邀請函，李大維表示之後「會有行動」，也有備案，但細節不能透露。至於外傳陳馮富珍堅持在邀請函內加註「一中」，李大維僅回應「那是她的堅持」。