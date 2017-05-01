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愛國者待命戒備北韓導彈？ 國防部澄清「例行訓練」

有民眾發現新店愛國者三型飛彈基地將飛彈上架待命戒備，讓外界聯想是否與北韓有關。國防部今日出面澄清，這只是例行性訓練，外界不要有過多聯想。（資料照，記者翁聿煌攝）

2017-05-01  10:11

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近期頻頻發射導彈挑釁，讓朝鮮半島情勢趨於緊張，而位於新北市新店的愛國者三型飛彈基地也將飛彈上架待命戒備，讓外界聯想是否與北韓有關。國防部今日出面澄清，這只是例行性訓練，外界不要有過多聯想。

該基地的愛國者飛彈平常都放在山區防空掩體內，不過最近有民眾發現，原本在掩體內的飛彈已經進入鎮地就位，並升起飛彈發射架待命，地方民眾都對此議論紛紛，質疑是否與北韓頻射導彈有關。

《ETtoday東森新聞雲》引述國防部發言人陳中吉說法，陳中吉指出「這可能是大家誤解了」，相關單位平常都會有例行性備戰演訓，這些都是例行性訓練。陳中吉也強調，國防部都會主動掌握朝鮮半島局勢及周邊各國狀況，「跟這個愛三的照片，我想是看圖說故事，過多的過度解讀還有聯想，這只是我們例行性的訓練」。

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