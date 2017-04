總統專訪風波 李大維：《路透》向我表達歉意

總統專訪風波,外交部長李大維(圖)表示,《路透》向我方表達歉意。(資料照,記者彭琬馨攝)

2017-05-01 09:59

〔記者呂伊萱/台北報導〕總統蔡英文日前接受《路透社》專訪,提到「不排除再和川普通電話」,《路透社》隔天訪問美國總統川普,系列報導以此為主;惟總統府後強調該答案是「被動回應」,相關報導不精確。外交部長李大維今天表示,《路透社》已向我方表達歉意,也提到《路透》亞洲分社事前並不曉得華府單位也和川普敲定專訪。

蔡英文27日接受《路透社》專訪,被問到是否期待與川普總統進一步對話?蔡英文回答:當然期待在重要的時刻、在關鍵的事情上面,我們能夠有機會跟美國政府有更直接的溝通,也不排除有機會跟川普總統本人能夠通電話,但是這可能要看整個情勢的需求跟美國政府在處理這個區域的事務上面的考量。

《路透社》隔天專訪川普時,便以此為題詢問川普,川普則表示不希望在北京努力協助處理北韓問題時,給習近平製造問題。(He did not want to create problems for Chinese President Xi Jinping at a time when Beijing appears to be helping with efforts to rein in North Korea.)。《路透社》後續便以「川普拒絕通話」為題進行報導。

總統府發言人黃重諺日前表示,蔡英文當時是被動回應《路透社》的問題,主要是強調兩國間應保持密切溝通,並且不排除任何可能的形式。相關報導顯然不精確,容易造成混淆。外界對此事件也多有批評,認為國安團隊與外交部事前準備與應對不足,使此風波擴大。

李大維今出席立法院外交國防委員會,報告「建構台美關係全新架構之目標、策略及期程」並備質詢。國民黨立委江啟臣關切此案,認為台灣不僅被吃豆腐,「幾乎是打臉我們總統」。李大維答詢與會前受訪時回應說,該問題是《路透社》當場即興提出的問題,總統的答案其實有許多先決條件,編輯標題聳動是為了衝點閱率,而華府專訪也正好把這個題目拿來問川普。

李大維觀察,國際間報導「實在不是那樣的多」。李大維也表示,大戰略上台美關係前景樂觀可期,這個事件「沒那麼嚴重」,《路透社》方面已和我方表達對此事的遺憾與歉意(feel embarassed),也告訴我方,《路透》亞洲分社的確不知道華府記者已經洽到專訪。而正如美國參議員McCain分析川普百日新政時說,要看川普總統的行動,不能只聽他的說話。