快訊PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
模擬2025年中國攻台 漢光電腦兵推今展開
2017-05-01 07:58
今天凌晨開始，國軍展開漢光33號電腦兵棋推演，為期5天4夜模擬2025年中國解放軍進攻台灣。（資料照，記者吳正庭攝）
〔即時新聞／綜合報導〕今天凌晨開始，國軍展開漢光33號電腦兵棋推演，為期5天4夜，模擬2025年中國解放軍進攻台灣，兵推將檢驗我國國軍的現有戰力能否抵擋攻台戰力。
綜合媒體報導，國軍從今天（1日）起至5日，在國防部聯合作戰指揮中心展開5天4夜24小時不間斷的電腦兵推，由國防大學擔任攻擊軍，模擬2025年中國解放軍進攻台灣，我軍部隊將依聯合防空、聯合截擊、聯合國土防衛等程序，驗證現行研發與採購的武器能否抵抗解放軍攻台戰力。
今天的電腦兵推由參謀總長李喜明主持，而美軍參與漢光演習兵推的觀摩團是由美國退役空軍上將賴斯（General Edward A. Rice, Jr.）所率領，一行人也將於今天觀摩兵棋推演。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 朝鮮半島情勢緊張 愛國者飛彈大台北待命戒備
- 為何被叫「白賊義」？ 吳：沒答應王姓大老兒子當副市長
- 蔡政府取消、淡化連結中國祭典》學者：台灣主體性確立 破除威權神話
- 模擬2025年中國攻台 漢光電腦兵推今展開
- 立委：婦聯會若解散 財產應充公
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 關島來台灣徵水泥工 月薪12萬且機票、食宿全包
- 亞錦賽奪冠後發聲！戴資穎為這事不開心
- 羽球亞錦賽》國際賽第一金 戴球后真貨！
- 〈全球觀測站〉自己的寵物 自己守護
- 自由廣場》總統民調談小英「強管理弱領導」
- 婚禮現場 新郎200親友全都是「臨演」 新娘報警抓人…
- 暴龍不好惹 騎士恐陷苦戰
- 自由談》兩個八千億，藍軍態度差很大！
- 參加ＷＨＡ 高英茂：請友邦提我參與案
- 建仔大聯盟處女秀 等12年今重見
- 演唱會飆罵保安「你給我滾出去」 周杰倫道歉了
- 流彈四射穿鐵門 打進小吃店
- 米凱莉藝術展 丁春誠家人力挺
- 悠遊卡暑期實習 八週薪水46K
- 不滿補貼 收費員重回國道
- 台灣犬顧家護主 50飼主分享愛狗經
- 若挾持人質 狙擊手上陣
- 吳宗憲開23間公司 欠稅300萬分期繳
- 自由共和國》李俊毅／創傷與創作
- 〈愛瘋迷〉被愛迷了眼 青蛙變王子
- 大便解不乾淨 小心腸癌潛伏
- 自由廣場》輔大明智的決定
- 塗鴉客公開創作 百米堤防變新地景
- E奶主播撂狠話 「要讓那人付出代價」
- 駐台代表下廚 力推以色列飲食文化
- 二度通話 川普肯定杜特蒂反毒
- 城嫂自洩孕肚 郭富城9月要當爸
- MLB》亞契好投光芒吞敗 胡智為明碰頭殷仔
- 汽車路考今上路 小心兩動作被刷下
- 圍牆突倒塌 壓死11歲男童
- 《健康充電站》治療關節炎講座、狼瘡腎炎講座
- 放空也是技術！國際發呆比賽預計10月引進台灣
- 周杰倫被點名 可能遭中國查稅
- 〈旅遊的滋味〉欣賞馬爾地夫傳統舞蹈
- 拒認中國土豪 阿嬌靠自己買豪宅
- 拚黨主席》轟蔡政府 吳敦義：選能打敗綠營好手
- 〈愛情黨羽〉最近 有點想妳了
- 下碎石坡墜谷 女山友魂斷奇萊
- 年薪只付得起10萬 當「他」經紀人好可憐
- 機車路考魔鬼題 不再是直線平衡7秒
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：模擬2025年中國攻台 漢光電腦兵推今展開
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分