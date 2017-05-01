模擬2025年中國攻台 漢光電腦兵推今展開

今天凌晨開始，國軍展開漢光33號電腦兵棋推演，為期5天4夜模擬2025年中國解放軍進攻台灣。（資料照，記者吳正庭攝）

2017-05-01 07:58

〔即時新聞／綜合報導〕今天凌晨開始，國軍展開漢光33號電腦兵棋推演，為期5天4夜，模擬2025年中國解放軍進攻台灣，兵推將檢驗我國國軍的現有戰力能否抵擋攻台戰力。

綜合媒體報導，國軍從今天（1日）起至5日，在國防部聯合作戰指揮中心展開5天4夜24小時不間斷的電腦兵推，由國防大學擔任攻擊軍，模擬2025年中國解放軍進攻台灣，我軍部隊將依聯合防空、聯合截擊、聯合國土防衛等程序，驗證現行研發與採購的武器能否抵抗解放軍攻台戰力。

今天的電腦兵推由參謀總長李喜明主持，而美軍參與漢光演習兵推的觀摩團是由美國退役空軍上將賴斯（General Edward A. Rice, Jr.）所率領，一行人也將於今天觀摩兵棋推演。