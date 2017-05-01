為何被叫「白賊義」？ 吳：沒答應王姓大老兒子當副市長

前副總統吳敦義昨天談到被人取「白賊義」外號的由來，是因擔任高雄市長時，一名王姓大老想讓兒子當副市長，但他沒答應，因此就有了這外號。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-01 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將至，6位參選人近日來勤跑基層拜票。有媒體報導指出，前副總統吳敦義昨天前往台南黨部，侃侃而談被人取「白賊義」外號的由來，他說是因為當年擔任高雄市長時，一名王姓大老想讓兒子當副市長，但他沒答應，因此就有了這外號。

據《聯合報》報導，吳敦義昨天下午前往國民黨台南市新營區黨部的參選黨主席理念說明會，他致詞表示，過去他擔任高雄市長時，一名王姓大老想讓兒子當副市長，但他當時沒有答應，因此就被取了「白賊義」的外號。吳敦義還解釋，是因為當時的高層答應，但他自己從來沒答應過。

報導也提到，吳敦義強調，自己從政40年來太正直不會「歪哥」，當年堅持原則沒有答應，因為那名王姓大老後來掏空800、900億落跑了。