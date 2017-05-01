快訊PR 避免寶寶免疫力失調 家長該注意
為何被叫「白賊義」？ 吳：沒答應王姓大老兒子當副市長
2017-05-01 07:03
前副總統吳敦義昨天談到被人取「白賊義」外號的由來，是因擔任高雄市長時，一名王姓大老想讓兒子當副市長，但他沒答應，因此就有了這外號。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將至，6位參選人近日來勤跑基層拜票。有媒體報導指出，前副總統吳敦義昨天前往台南黨部，侃侃而談被人取「白賊義」外號的由來，他說是因為當年擔任高雄市長時，一名王姓大老想讓兒子當副市長，但他沒答應，因此就有了這外號。
據《聯合報》報導，吳敦義昨天下午前往國民黨台南市新營區黨部的參選黨主席理念說明會，他致詞表示，過去他擔任高雄市長時，一名王姓大老想讓兒子當副市長，但他當時沒有答應，因此就被取了「白賊義」的外號。吳敦義還解釋，是因為當時的高層答應，但他自己從來沒答應過。
報導也提到，吳敦義強調，自己從政40年來太正直不會「歪哥」，當年堅持原則沒有答應，因為那名王姓大老後來掏空800、900億落跑了。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 演唱會飆罵保安「你給我滾出去」 周杰倫道歉了
- 主計長駁「前瞻＝錢坑」 蔡政府8年舉債 比馬少5120億
- 師徒都罹癌 賀一航納悶探病豬哥亮遭拒
- 鏗鏘集》霸佔主席台與費力把事拖
- 05/01 各報重點新聞一覽
- 台北電影節槓上影人誰有理？這句話突破盲腸！
- 中職》陳子豪「最年輕3響砲」 賞獅7連敗
- 全美300場示威「垃圾川普」
- 媳婦帶領志工隊 婆婆加入做公益
- 白天高溫上看34度 北部午後恐有熱對流降雨
- 川普讚金正恩精明 不許北韓擁精良飛彈
- 自由廣場》看華府雙橡園花圃
- 就職百日演說 川普吹噓自己 重轟媒體
- 入侵民主黨電郵駭客 川普：可能來自中國
- 北影初審規則惹議 姚經玉怒批公然說謊
- 田徑亞巡賽》標槍瑜亮 黃士峰逆轉鄭兆村奪金
- 3粒50元 檳榔每斤飆破千
- 試算也OK 房地稅額查詢平台上路
- 《中和槍戰》亡命半拉手榴彈 百警駁火 惡匪投降
- 暴龍不好惹 騎士恐陷苦戰
- 環台訪54廟 150尊國姓爺齊聚花蓮
- 移工爭勞權 身障團體響應
- 梁云菲閃離混血兒 封口解約原因
- 戴奧辛蛋 疑業者自調飼料惹禍
- 〈旅遊的滋味〉倫敦彩虹遊行
- 日月潭環湖路跑 水陸行創雙贏
- 仰德傳承賽》肝病初癒 印度卡普爾驚喜捧冠
- 港移交20年 一國兩制變空話
- 中職》世界球后戴資穎凱旋歸國 週六為兄弟開球
- 戴資穎背後的重要男人是他！默默陪練推升球后
- 記者反擊︰我們不是人民敵人
- 若挾持人質 狙擊手上陣
- 網球》保時捷女網賽 莎娃四強止步 法網等外卡
- 為何現在還是單身？林志玲自嘲「這點」不吸引男生
- 艾蜜莉裸照曝光 32C魔鬼身材辣翻
- 3個月零收入 海倫清桃出賣C奶搏翻身
- （獨家）「車界女神」閃離T台 跳槽東森擠走金鐘得主
- 《羅根》重回大銀幕！這版本只在美國上映
- 王建民大聯盟初登板12週年 今日賽事預告與轉播
- 軍事交流 去年美訪台逾千人次
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：為何被叫「白賊義」？ 吳：沒答應王姓大老兒子當副市長
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分