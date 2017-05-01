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朝鮮半島情勢緊張 愛國者飛彈大台北待命戒備

可攔截導彈的愛國者飛彈進入陣地戒備。（記者翁聿煌攝）

2017-05-01  00:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕北韓最高領導人金正恩絲毫不理會美中等國警告，一再發射導彈挑釁，導致朝鮮半島緊張情勢升高，值此敏感時刻，國內衛戎大台北地區的新店安坑愛國者三型地對空攔截飛彈基地，也悄悄將愛三飛彈移出掩體，實彈上架待命戒備，難免令社區居民感受到有些緊張氣氛。

愛國者三型飛彈曾經在伊拉克戰爭中，有成功攔截飛毛腿飛彈的實戰經驗，台灣軍方向美國購入後，部署在台北盆地四週，防衛中國可能的飛彈攻擊，其中離台北最近的新店安坑也有一處發射基地，但是為避免民眾擔心，平常飛彈均藏放在山區防空掩體內，必要時才會移出掩體進入發射陣地。

當地公崙里長游炎嵐說，軍方當初要在此設置飛彈基地，曾經引發民眾擔心成為戰爭時的固定標靶，社區恐遭池魚之殃，後經軍方溝通才平息爭議。

由於該基地位置低矮，平日民眾行經都可以把基地環境看得一清二楚，最近民眾發現，平日深藏在防空洞掩體內的飛彈，已經悄悄進入陣地就定位，升起待命的飛彈發射架，遙指北方領空。

地方民眾為此議論紛紛，有人推測，應與最近北韓頻頻發射導彈的緊張情勢有關，加上紐澳等國聲援美國批評金正恩，引發北韓不悅，揚言以核子攻擊澳洲，台灣就位於北韓與澳洲的中間，「還是有備無患比較好，以防北韓的兩光導彈掉在台灣」。

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  • 朝鮮半島情勢緊張，防護大台北地區的愛國者飛彈也進入陣地戒備。（記者翁聿煌攝）

    朝鮮半島情勢緊張，防護大台北地區的愛國者飛彈也進入陣地戒備。（記者翁聿煌攝）

  • 台灣的愛國者三型防空飛彈進入陣地待命。（記者翁聿煌攝）

    台灣的愛國者三型防空飛彈進入陣地待命。（記者翁聿煌攝）

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