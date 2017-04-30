洪秀柱：如果連任黨主席 絕對不會放過韓國瑜這種戰將
2017-04-30 22:54
〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨主席洪秀柱今天在金門指出，如果連任主席一定持續進行世代交替的工作，且像韓國瑜這種戰將，絕對不會放過他，一定要借重他出來代表國民黨打仗。
洪秀柱抵金門參加支持者為她舉辦的「無私奉獻、柱柱姐參選黨主席說明會」，國民黨中常委柯貞竹、立委楊鎮浯、副議長謝東龍及前立委陳清寶、前縣長李沃士均到場囋聲、站台。
柱柱姐表示，以前民進黨常說國民黨倒了，大家才會好，現在民進黨執政後台灣只有「倒退嚕」，有更好嗎? 如果當選黨主席，一定創造出一個「贏的氛圍」，帶領國民黨在2018年打一場勝仗。
洪秀柱說，連任主席後一定繼續世代交替的工程，繼續「用壯育青」，積極培養青年人。她說，昨天政見發表會時本想開韓國瑜玩笑，像韓這種戰將怎麼去當立法院的逃兵，應該帶頭橫掃千軍，「怎麼會去賣菜」? 她說，如果連任黨主席，當然要借重韓國瑜，「絕對不會放過他」，一定要讓他出來代表國民黨打仗。
洪秀柱指出，民進黨一天到晚講謊話，藍軍卻不敢講真話，畏畏縮縮，讓國民黨最後忘掉自己的理想、目標，忘掉自己的路線。
陳清寶等人推祟柱柱姐有情有義，幾次到金門為黨候選人輔選，也能展現「堅持」的特質，能帶領國民黨脫胎換骨。說明會則是在支持者一起高呼「柱柱姐凍蒜」聲中，熱鬧結束。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 被影射誘姦的男老師拆招牌了！網友：學生怎麼辦？
- 自由廣場》（李筱峰專欄）你來兮乎？
- 〈徵文大拼盤〉就愛網路曬孩子
- 噁！中山高交流道涵洞牆壁掛滿蛛絲網
- 張智成開唱被設計 驚喜慶生噴淚
- 交六公車站啟用 民怨轉乘多走5分鐘
- 遲來的春燕仍是利多 東琉碼頭湧現爆量遊客
- 仰德傳承賽》南韓張二根 今拚亞巡首冠
- 劉奕兒豔遇變調 遭義大利鮮肉尾隨回飯店
- 心疼柯文哲肋骨斷掉 柯媽氣：打人的都是壞人
- 改革有感 砍大官》部長級月退 立委促降天花板
- （有雷）瑤瑤《通靈》結局用盡力氣 蔡凡熙失控淚崩
- 陪嬤、PO文、跑行程 民進黨6市長初選選將爭支持
- 孔劉一日老公 吸金2200萬 佼版死鬼CP呈最萌身高差
- 2A遇上救援王 張育成轟出去
- 〈圖文專欄〉愛妳．珍視自己
- 雲林客家桐花祭 荷苞山、崙西登場
- 女同志怒剪情敵髮 逼裸跪朗讀切結書
- 桐花未盛開 野餐派對仍有千人
- 山水米混越南米 泉順少東緩刑四年
- 不止鴻海 台塑也擴大美投資案
- 愛的接力10年音樂路 受助貧生發願回饋
- 地震惹禍？嘉義1男童被倒塌紅磚牆壓傷不治
- 男子和友人上山採筍走失 搜救人員尋2天未果
- 約戰「格鬥狂人」徐曉冬？「武當掌門」賀曦瑞否認
- 大福彩頭獎摃龜
- 不滿收黃牌一拳打暈裁判 法橄欖球員恐禁賽終身
- 母親節商機 連鎖餐飲和零售爭搶食
- 核一廠2號機降載運轉留力 挹注夏季供電
- MLB》建仔登大聯盟12年紀念 FOX明天帶你找回最初的感動
- 李佳薇《惡女》飆鐵肺 音樂劇像演唱會
- 水湳夜市今最後一夜 粉專小編感謝成為心中回憶
- 對決日本山口茜 戴戴今爭亞錦賽首冠
- 川普狂人戰術 北韓沒在怕
- 大安沙雕高人氣 民代促設美術館
- 綠色消費樂購月 環保商品享折扣
- 高英軒激戰楊謹華 狂秀手技
- 兄弟本色轟蛋過關 緊Hold分貝數低空飛過
- Lulu抱病現身 潘裕文當場下跪求婚
- 醉女跳18樓 啊～冷氣機救命
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：洪秀柱：如果連任黨主席 絕對不會放過韓國瑜這種戰將
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分