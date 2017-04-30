洪秀柱：如果連任黨主席 絕對不會放過韓國瑜這種戰將

2017-04-30 22:54

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨主席洪秀柱今天在金門指出，如果連任主席一定持續進行世代交替的工作，且像韓國瑜這種戰將，絕對不會放過他，一定要借重他出來代表國民黨打仗。

洪秀柱抵金門參加支持者為她舉辦的「無私奉獻、柱柱姐參選黨主席說明會」，國民黨中常委柯貞竹、立委楊鎮浯、副議長謝東龍及前立委陳清寶、前縣長李沃士均到場囋聲、站台。

柱柱姐表示，以前民進黨常說國民黨倒了，大家才會好，現在民進黨執政後台灣只有「倒退嚕」，有更好嗎? 如果當選黨主席，一定創造出一個「贏的氛圍」，帶領國民黨在2018年打一場勝仗。

洪秀柱說，連任主席後一定繼續世代交替的工程，繼續「用壯育青」，積極培養青年人。她說，昨天政見發表會時本想開韓國瑜玩笑，像韓這種戰將怎麼去當立法院的逃兵，應該帶頭橫掃千軍，「怎麼會去賣菜」? 她說，如果連任黨主席，當然要借重韓國瑜，「絕對不會放過他」，一定要讓他出來代表國民黨打仗。

洪秀柱指出，民進黨一天到晚講謊話，藍軍卻不敢講真話，畏畏縮縮，讓國民黨最後忘掉自己的理想、目標，忘掉自己的路線。

陳清寶等人推祟柱柱姐有情有義，幾次到金門為黨候選人輔選，也能展現「堅持」的特質，能帶領國民黨脫胎換骨。說明會則是在支持者一起高呼「柱柱姐凍蒜」聲中，熱鬧結束。