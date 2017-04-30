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又打壓！戴資穎亞錦賽領獎被稱「中國台北」球員

球后戴資穎於亞錦賽女單決賽遭遇日本山口茜，以18：21、21：11、21：18大逆轉，收下生涯首面、台灣羽壇第一面亞錦賽金牌。（BadmintonPhoto）

2017-04-30  22:29

［記者陳鈺馥／台北報導］台灣「世界球后」戴資穎今日在中國武漢舉行的羽球亞洲錦標賽女子單打決賽，擊敗世界第6的日本好手山口茜拿下金牌。但賽後頒獎時，中國故意搞小動作，大會司儀以中文宣布「冠軍是中國台北球員戴資穎」；對此，民進黨立委蔡易餘不滿譴責，痛批此舉只會引起台灣人反感。

戴資穎今日迎戰日本選手山口茜，在輸掉首局劣勢下，第2局穩住氣勢扳回一城，最後以2比1逆轉獲勝，奪得亞錦賽開辦55年來台灣首面金牌。

賽後頒獎典禮，戴資穎和第二、三名選手分別站上台接受表揚，中國女司儀卻以中文廣播宣布「冠軍是中國台北球員戴資穎」，無視選手是以「中華台北」名義參賽，故意矮化台灣地位。

蔡易餘痛批，台灣不是中國一部分，中國打壓台灣無所不用其極，連羽球亞錦賽台灣選手奪冠，也硬要講成「中國台北」，大吃台灣豆腐，應該讓政治歸政治、體育歸體育，此舉只會讓台灣人對中共更反感，絕對要嚴厲譴責中國。

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