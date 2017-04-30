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加強經營原鄉 民進黨南投仁愛鄉聯絡站成立

2017-04-30  19:29

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨南投縣黨部今於仁愛鄉聯絡站舉辦幹部座談，為5月中旬聯絡站幹部交接與運作做好準備，中央黨部原民部專員曾庭荺、不分區立委蔡培慧等人出席，希望加強民進黨對原鄉服務經營，未來民進黨翻轉南投，就從原鄉開始。

民進黨仁愛鄉聯絡站將於5月中旬完成交接工作，為加強原鄉與縣、中央黨部的聯結，中央黨部原民部專員曾庭荺、寶杜巴燕、連祐松、立委蔡培慧、縣黨部執行長曾琮愷等人與會。

即將接任仁愛鄉原住民聯絡站主任的郭乃夫表示，縣長選舉後，原鄉與中央及黨部的連結就變得很少，直到去年中縣黨部與不分區立委蔡培慧、林靜儀設置服務處，積極深耕服務，情況獲得改善，尤其原住民聯絡站有立委親自出席，也是創舉。

縣黨部執行長曾琮愷表示，目前原民部在全台各地聯絡站有61個，縣黨部與不分區立委林靜儀、蔡培慧已成立聯合服務中心，未來與信義、仁愛鄉聯絡站將密切合作。

蔡培慧也指出，過去擔任前立委瓦歷斯．貝林助理、921重建基金會執行秘書，對南投山區熟識，民進黨重新執政後，對於原住民轉型正義的議題也是蔡英文總統的政見，未來聯絡站可以透過縣黨部及她的服務來促成。

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  • 民進黨中央黨部原民部、南投縣黨部幹部，今於仁愛鄉聯絡站座談，加強原鄉服務經營。（圖：南投縣黨部提供）

    民進黨中央黨部原民部、南投縣黨部幹部，今於仁愛鄉聯絡站座談，加強原鄉服務經營。（圖：南投縣黨部提供）

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