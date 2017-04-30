台南造勢猛批小英 吳敦義:我能讓民進黨「變無輪」

2017-04-30 18:30

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨主席候選人吳敦義，今下午到南市北區和順里活動中心召開團結奮起國民黨重返執政、義起來造勢大會。吳敦義砲火猛烈抨擊蔡英文總統，他批小英奪權有術、治國無方，自己是有本事對付民進黨的黨主席人選、也是能打敗民進黨的能手。

今下午這場造勢大會，不僅國民黨內市議員群集，無黨籍市議員曾順良也到場力挺吳敦義，曾說，他是國民黨最佳黨友，這次國民黨主席要支持像吳這種會帶兵打仗、敢衝的人，而且國民黨未來一定要本土化。警方估計約有三百五十位支持群眾到場支持吳。

吳敦義說，小英對抗議者有兩套標準，太陽花衝進立法院、行政院都沒事；軍公教到立法院外抗議就遭刀片蛇籠相向，真正「么壽骨」。大選前，小英說勞工是她心裡最軟的那塊肉；大選後，小英就請勞工自己去找老闆講，心裡最軟那塊肉的說法，真令人噁心！

吳再說，一九九二年的一中各表、九二共識，讓中國看到一中放心；台灣看到各表放心，遊台的中國觀光客逐年成長，到了小英接手執政，到台灣的中國觀光客一直掉，觀光旅遊相關產業大受影響，業者生計苦。

這位前副總統強調，自己做過議員、立委、南投縣長、高雄市長到行政院長、副總統，從政資歷、經驗最完整、豐富，在行政院長任內創造台灣高經濟成長率，也在第七屆立委選舉，助國民黨打敗民進黨，他是能讓民進黨「變無輪（意即無計可施）」的最佳黨主席人選，有能力也有機會在二０一八多贏回幾個縣市長、並在二０二０年翻掉蔡英文的執政權。