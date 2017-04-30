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綠營樂觀傅崐萁參選？ 柯Ｐ：做好自己的事

2017-04-30  17:20

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午參加美國太空總署黑客松活動，被媒體詢問花蓮縣長傅崐萁揚言參選台北市長一事，恐造成藍營分裂，反觀民進黨樂觀以待。柯文哲強調，做好自己的事，不然每天想這些，正事都不用幹了。

柯文哲透露，他沒吃到傅崐萁日前贈送的竹筍，但聽說他的隨扈也有吃到。

談到2018選戰，柯文哲說，他自己要努力，打天下最重要是人才，要找更多人才。談到自己團隊很多人都離職了，柯說，所以更要找人才啊！最近沒有走的人了。

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  • 綠營樂觀傅崐萁參選？柯Ｐ：做好自己的事。（資料照，記者方賓照攝）

    綠營樂觀傅崐萁參選？柯Ｐ：做好自己的事。（資料照，記者方賓照攝）

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