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這種選民服務…讓議員喊投降了

2017-04-30  17:19

〔記者許展溢／苗栗報導〕民代常接到各種不同的選民服務，不過這件卻讓他直說已經投降了。苗栗縣議員陳光軒收到一封男子訊息，表示很喜歡一位「姐姐」，但是傳訊息過去，對方都沒有讀，私訊陳光軒臉書，請他幫個忙，並附上一張有這位姐姐手機號碼的名片。此事傳開，隨即引起不少議論。

陳光軒日前將此訊息截圖，發文在臉書表示，這是一種議員幫告白的概念，只是這種要求讓他這輩子都沒看過。此文一出，不少網友紛紛留言說「好狂」，原來議員還有這項服務，真的是「多功能議員」，有人則說，是不是也可以幫忙跟志玲姊姊告白呢？並問陳光軒是不是要轉職當紅娘了，讓陳光軒表示，真的很囧。

陳光軒說，當時收到這封訊息遲疑了很久，相當傻眼又無言，原決定已讀不回，想一想還是回覆，請這位男子自己去跟「姐姐」告白。讓這位男子只能無奈的說「好」。陳光軒表示，這位男子之前也有私訊過他，要他幫忙問問有哪裡可以修電動腳踏車，讓許多人都哭笑不得。

選民服務五花八門，陳光軒指出，任職議員至今，每天都會收到大大小小陳情、服務案件，曾有選民半夜手機壞掉，借別人的手機打給他，要借1萬元，或是半夜要請他找鎖匠，簡直十八般武藝樣樣來。

陳光軒說，民眾找他是基於對他的肯定、信任，能幫的忙一定會盡量幫，但也希望民眾能多加利用公開資訊，解決疑難雜症，除非真的有困難，自己會竭盡所能服務，只是生活大小事並非議員職責，希望大家還是將焦點放在公共事務，及縣政議題。

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  • 一名男子私訊議員陳光軒，希望能幫他向心儀的人告白。（記者許展溢翻攝）

    一名男子私訊議員陳光軒，希望能幫他向心儀的人告白。（記者許展溢翻攝）

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