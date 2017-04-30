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到嘉市黨部拜票 韓國瑜比喻選情如洗三溫暖

國民黨嘉市黨部２０全黨代表參選人介紹會，黨主席候選人韓國瑜也到場參加向黨員拜票。（記者王善嬿攝）

2017-04-30  15:01

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國民黨嘉義市黨部今天上午舉辦20全黨代表介紹會暨3、4月慶生會，國民黨主席候選人韓國瑜出席參加，並比照黨代表介紹規定，發言限時3分鐘，跟到場黨員懇託拜票；對昨天政見發表會表現，他認為自己聚焦基層、黨員心聲獲得回響，但談到自己的選情他比喻如洗三溫暖，肚臍眼以上冷冰冰，肚臍眼以下熱呼呼，感受得到基層溫暖，但因檯面上參選人眾多，多數不敢表態。

有媒體詢問，此次選舉外界評為黨內互打，是否造成黨內撕裂？韓國瑜說，只要不要人身攻擊，都可以接受的，尤其從沒像這次那麼多人參選，他比喻如打開窗戶吸新鮮空氣，會有蒼蠅、蚊子跑進來，多少有衝突、意見磨合，仍期許所有參選人，不要人身攻擊，否則之後要講團結和諧，會非常困難。

問到其他候選人造勢場比人氣，是否覺得自己資源少？韓國瑜說，資源很少，但他是萬用鑰匙，一支鑰匙對抗所有的鎖，比的是戰力及基層的認同。

國民黨嘉市黨部主委蔡明顯表示，今年參選的黨代表候選人數是歷屆最多，26人搶17席，其中除有1席保障名額的學生黨代表因只有1人參選，如無意外篤定當選，婦女部分，6人參選角逐5個保障名額；而候選人中最年長的為65歲、最年輕的21歲，還有台大法律系畢業律師參選黨代表。

今介紹會，黨代表候選人無不使出渾身解數，有的送上粽子、包子，還有後援會穿戴米老鼠、巧虎、米妮玩偶裝，為候選人造勢，炒熱會場氣氛。

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  • 國民黨嘉市委員會黨代表選舉今年最激烈，候選人張麗卿支持者還送粽子、包子。（記者王善嬿攝）

    國民黨嘉市委員會黨代表選舉今年最激烈，候選人張麗卿支持者還送粽子、包子。（記者王善嬿攝）

  • 國民黨嘉市委員會黨代表選舉今年最激烈，候選人譚國華還出動大型人偶造勢。（記者王善嬿攝）

    國民黨嘉市委員會黨代表選舉今年最激烈，候選人譚國華還出動大型人偶造勢。（記者王善嬿攝）

  • 嘉義市舉辦20全黨代表參選人介紹會，候選人支持者場邊加油。（記者王善嬿攝）

    嘉義市舉辦20全黨代表參選人介紹會，候選人支持者場邊加油。（記者王善嬿攝）

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