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吳敦義批蔡政府：以刺刀蛇籠對付反改革軍公教太狠了

前副總統吳敦義（中）也與婦女代表們一起切蛋糕，祝福母親節快樂。（記者吳俊鋒攝）

2017-04-30  14:07

〔記者吳俊鋒／台南報導〕反年金改革的軍公教包圍立法院，現場架起刺刀蛇籠，引發議論，前副總統吳敦義今天中午在台南演講時，直批這樣「太狠了」，他以自己當年高雄市長任內面對垃圾山的群眾抗爭為例，強調用同理心、非暴力的方法，順利危機處理，抨擊蔡政府很霸道。

台南市高鐵文化觀光發展協會今天舉辦創實講堂與母親節餐敘，吳敦義中午應邀到場，以「傳承」為題發表演說，他透過個人的從政故事，強調自己的經歷豐富，有明快的決斷、魄力，提到軍公教反年改的群眾運動時，批評蔡政府的處理，違背良知、道德。

吳敦義說，當時就任高雄市長才1週，面對垃圾山的危機事件，他婉拒警力保護，一行才3人就直接到現場，與數以千計的民眾溝通，平和處理抗爭，後來還順利蓋了焚化爐，顯見不用暴力，也可紓解困局。

演說時，吳敦義強調自己年輕就踏入政壇，在南投縣、高雄市等任內，解決了很多棘手的問題，就連高鐵的財務危機，也是他擔任行政院長時，嚴禁該公司養肥貓，並協助國家行庫提供降息聯貸，逐步獲得改善。

吳敦義也在現場切蛋糕，並逐桌送康乃馨，祝福婦女朋友母親節快樂，不少支持者爭相合影，場面熱烈。

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  • 前副總統吳敦義批評蔡政府以刺刀蛇籠對付反年改的軍公教，直說「太狠了」。（記者吳俊鋒攝）

    前副總統吳敦義批評蔡政府以刺刀蛇籠對付反年改的軍公教，直說「太狠了」。（記者吳俊鋒攝）

  • 前副總統吳敦義逐桌發送康乃馨時，民眾爭相合影。（記者吳俊鋒攝）

    前副總統吳敦義逐桌發送康乃馨時，民眾爭相合影。（記者吳俊鋒攝）

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