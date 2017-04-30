批政府毒蛋處理粗糙 郝龍斌再挺郭董選總統

國民黨主席候選人郝龍斌南下彰化，與基層黨員座談。（記者陳冠備攝）

2017-04-30 13:56

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨主席候選人郝龍斌今日上午到彰化縣員林市與基層黨員舉辦座談會，近千人前往參與，郝龍斌也向女性支持者送上一束康乃馨；但對於戴奧辛毒蛋風波，他批評蔡政府處理過程太草率，污染源在哪都不清楚就公布，才會導致人心惶恐，接著話鋒一轉，指出黨主席的責任就是要盡洪荒之力，找出帶領國民黨贏得執政勝選的人，目前郭台銘是最有勝算的人。

郝龍斌說，蔡英文過去一再強調食安五環，可是每一次遇到食安問題，她的處理方式都非常糟糕，這次戴奧辛事件不應該在整個狀況還不清楚時就對外公布，認為此舉讓蛋農受損、民眾恐懼，應「溯源管理、有效控管才是。」

郝龍斌指出，如果擔任國民黨主席當務之急，就是要贏得2018和2020的選戰，依照目前民調，郭台銘就是是目前檯面上最有機會代表國民黨打贏蔡英文的人選之一。

郝龍斌也說，雖然他與跟郭台銘是很好的朋友，但是距離2020還有3年時間，屆時如果郭董的民調還是最高，大家就應該全力支持。

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