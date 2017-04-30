世衛顧問團喊話：政府推動WHA不要過度低調

2017-04-30 13:21

〔記者彭琬馨／台北報導〕即將於5月8日截止報名的世界衛生大會，台灣目前仍未收到邀請函。據了解，本週美加日等數個友我國家代表曾接觸WHO位在日內瓦的秘書處，向秘書處表達台灣欲出席大會的意願；另一方面，由衛福部前部長林奏延組成的「世衛顧問團」日前召開會議，與會顧問大多認為，政府低調歸低調，「該講的還是要講」，且表態需在520前才能真正達到效果。

台灣今年能否獲邀出席5月底在瑞士日內瓦舉辦的世界衛生大會，情況仍顯膠著。我國政府今年一改過去薦請友邦在國際場合公開發聲的方式，轉為檯面下進行請託，外交部長李大維日前就曾直言，今年情況較先前更為困難，政府低調處理因「高調不見得是好事」，不過距離大會網路報名截止日僅剩1週，邀請函至今仍沒有著落。

據了解，本週美國、加拿大、日本、法國、德國等友我國家代表，曾齊聚日內瓦與WHO秘書處接觸，向秘書處表達對台灣參與世界衛生大會的立場與台灣欲出席會議的意願，雖未與幹事長陳馮富珍碰面，但見到了副幹事長與法律顧問。據悉，中國仍堅持一中框架，知情人士透露，台灣今年要拿到邀請函「恐怕不樂觀」。

另一方面，由衛福部前部長林奏延主導成立的「世衛顧問團」日前召開會議，這是林奏延2月初下台後顧問團首次開會。據轉述，與會顧問對政府推動台灣參與WHA提出許多建議，大致分為520前、會議期間與會議結束後3個階段。有顧問建議，520就職週年、WHA開會前，政府應積極爭取重要國家的公開聲明，促請友我國家以決議支持台灣出席會議，重要NGO國際組織也不能忽略，甚至「由總統召開國際記者會」向國際社會表達台灣心聲也是一個辦法；知情人士說，顧問「大多比較積極」，大家雖然能理解外交工作需要低調進行，但是不是要做到「完全不能講」，還有待商榷，且動員需要有公開、私下兩方面，讓其他國家適時感受壓力，才能達到真正效果。

也有與會顧問批評，台灣想正常化國際組織的參與，就不能只坐著等邀請函，世界衛生組織的參與應該回歸衛生專業，而不是處處凸顯台灣與中國政治矛盾的事；另一知情人士也說，台灣對全球公共衛生的參與應該要有更完整的規劃，是要追求實質參與抑或是想要有自我尊嚴，政府應有一整體戰略，學者專家也才能提供更有意義的協助。