世衛顧問團喊話：政府推動WHA不要過度低調
〔記者彭琬馨／台北報導〕即將於5月8日截止報名的世界衛生大會，台灣目前仍未收到邀請函。據了解，本週美加日等數個友我國家代表曾接觸WHO位在日內瓦的秘書處，向秘書處表達台灣欲出席大會的意願；另一方面，由衛福部前部長林奏延組成的「世衛顧問團」日前召開會議，與會顧問大多認為，政府低調歸低調，「該講的還是要講」，且表態需在520前才能真正達到效果。
台灣今年能否獲邀出席5月底在瑞士日內瓦舉辦的世界衛生大會，情況仍顯膠著。我國政府今年一改過去薦請友邦在國際場合公開發聲的方式，轉為檯面下進行請託，外交部長李大維日前就曾直言，今年情況較先前更為困難，政府低調處理因「高調不見得是好事」，不過距離大會網路報名截止日僅剩1週，邀請函至今仍沒有著落。
據了解，本週美國、加拿大、日本、法國、德國等友我國家代表，曾齊聚日內瓦與WHO秘書處接觸，向秘書處表達對台灣參與世界衛生大會的立場與台灣欲出席會議的意願，雖未與幹事長陳馮富珍碰面，但見到了副幹事長與法律顧問。據悉，中國仍堅持一中框架，知情人士透露，台灣今年要拿到邀請函「恐怕不樂觀」。
另一方面，由衛福部前部長林奏延主導成立的「世衛顧問團」日前召開會議，這是林奏延2月初下台後顧問團首次開會。據轉述，與會顧問對政府推動台灣參與WHA提出許多建議，大致分為520前、會議期間與會議結束後3個階段。有顧問建議，520就職週年、WHA開會前，政府應積極爭取重要國家的公開聲明，促請友我國家以決議支持台灣出席會議，重要NGO國際組織也不能忽略，甚至「由總統召開國際記者會」向國際社會表達台灣心聲也是一個辦法；知情人士說，顧問「大多比較積極」，大家雖然能理解外交工作需要低調進行，但是不是要做到「完全不能講」，還有待商榷，且動員需要有公開、私下兩方面，讓其他國家適時感受壓力，才能達到真正效果。
也有與會顧問批評，台灣想正常化國際組織的參與，就不能只坐著等邀請函，世界衛生組織的參與應該回歸衛生專業，而不是處處凸顯台灣與中國政治矛盾的事；另一知情人士也說，台灣對全球公共衛生的參與應該要有更完整的規劃，是要追求實質參與抑或是想要有自我尊嚴，政府應有一整體戰略，學者專家也才能提供更有意義的協助。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...
- 輔大蔣介石銅像拆了 網友：有進步
- 國民黨魁政見會》吳倡黨內民主 郝打青年參政 洪談黨員認同
- 吳敦義批蔡政府：以刺刀蛇籠對付反改革軍公教太狠了
- 批政府毒蛋處理粗糙 郝龍斌再挺郭董選總統
- 只穿黑色內褲逛街... 她讓新崛江暴動！
- 被綜合格鬥打趴倒地 太極宗師10秒內被KO
- 美魔女誆貴婦團 誘投資期貨6900萬
- 古巴軍機墜毀山區 機上8人全數罹難
- 馮迪索想要格魯特獨立電影！還想跟浩克對打
- 連假開車旅行別怕！汽柴油明再降5角
- MLB》諾瓦完投完封飆7K 海盜大勝馬林魚
- 深耕珠心算教育 吳文雄耗千萬辦比賽26年
- 以為看不見 毒蟲偷丟毒品被識破遭逮
- 駁火30槍再經3小時對峙 劉邦誠棄械投降
- 多人用這招吃免錢便當... 台鐵不再忍了
- 【微小說】宇宙小丑
- 蔣智賢飆怪力 第10轟飛出洲際球場
- 對望毛小孩 街友這舉動好暖心…
- 川普上任100日 全美逾300場示威抗議
- 「真的很難排」 蔗總盼本週「鎧」歸
- 4/30重要財經新聞一覽
- 中和槍戰現場緊張 民眾竟爭相圍觀....
- 阿吉仔夜市賣唱當簽唱 還清3千萬債 了斷從政夢
- 百萬救命無債回 印尼漁工見證台灣有愛
- 獎項暴增獨缺...資深製作人轟金鐘漠視綜藝節目
- 抽血卻未換針頭 強國醫師：扎2、3人而已
- 襲胸越南女移工 男辯使用「國際語言」
- 太吵要罰錢！兄弟本色安全邊緣 危機一髮在這首歌
- 槍戰嫌犯劉邦誠自稱「堂弟」 劉邦友親族撇清關係
- 日本愛知檢出毒蛤蠣 未輸入台
- （獨家）男歌手才被同志交友軟體盜照 又遇南韓妹搭訕
- 福高自小客突起火 女駕駛迅速逃離
- 二進白宮 郭董：對美投資今夏宣布
- 基隆保麗龍船波特船阻航道、超載 無法可管
- 交六公車站啟用 民怨轉乘多走5分鐘
- 前瞻城鄉建設上千億 蕭美琴：協助爭取
- 全國會長盃舞蹈賽 身障者尬舞超有自信
- 鼓鼓慶生噴淚 羞認大元送祝福
- 劇場鬼才下跪補求婚 晨神六月見證浪漫時刻
- 快艇驚險續命 保羅自嘲開劇場
- 龐德女郎繳不出房租 無家可歸女兒還罹癌
- 網球》為非洲兒童募款 費爸與首富趣打表演賽（影音）
- 長輩外出易生意外 警方發送螢光帽
- 大福彩頭獎摃龜
標題：世衛顧問團喊話：政府推動WHA不要過度低調
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email