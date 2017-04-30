蔣介石銅像被斬首 蔣萬安護祖....

2017-04-30 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕蔣介石銅像近年來屢遭破壞，國民黨籍立委蔣萬安認為，對於銅像該如何處置他持開放態度，認為「大家都可以討論」，但是對於斬首行動，蔣萬安則表示「非常不妥，不應該被漠視」。不過，蔣萬安為銅像護航，卻慘遭網友們酸言回擊。

根據《聯合報》報導，蔣萬安指出：「現在台灣社會變成一種仇視銅像的氛圍，甚至做出斬首的的行為，這是非常不妥的，這件事情不應該被漠視、應該要避免這樣的仇恨和對立的氣氛。」至於銅像該如何處置，蔣萬安認為，這是社會可以進行討論的。

對於蔣萬安的言論，網友們在PTT八卦板上吐槽表示：「蔣經國不是說要蔣家退出政治，這句該不該被漠視」、「蔣介石斬首台灣人被國民黨漠視」、「你就趕快領回家拜啊」、「覺得他還是閉嘴的好，碰這種事根本沒好處」、「把銅像移掉就不會被砍了，反正看到銅像也無感」。