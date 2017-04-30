《通靈少女》今晚完結 蔡英文揪團看電視！
2017-04-30 10:35
〔即時新聞／綜合報導〕女星郭書瑤所主演的影集《通靈少女》今晚即將播出最後兩集，總統蔡英文在臉書上邀請民眾今晚一起看電視。
蔡英文PO文表示：「台灣團隊、公共電視以及HBO首度跨國合作的通靈少女，播出以來收視節節高升，也讓我們對台灣的影視產業更有信心！今晚，這部劇集將要連播兩集的完結篇。我要再次推薦大家，跟我一起鎖定晚間九點的公視頻道，看看謝雅真這個禮拜，會帶給我們什麼精彩的故事。」
此外，蔡英文也「跟風」吃起紅龜粿，並且拋出互動性問題詢問網友：「你最喜歡哪個角色？」
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