台灣向美國買F-35？ 國防部：9大軍售案執行中
2017-04-30 11:14
有媒體報導指出，國防部表示，目前我國正進行中的對美軍購，共計有「AH-64E阿帕契攻擊直升機」等9項。照片為AH-64E攻擊直升機。（圖截自維基百科）
〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前接受外媒專訪時，透露台灣有可能會向美國採購F-35匿蹤戰機，引發各界討論。有媒體報導指出，國防部表示，目前我國正在進行中的對美重大軍購，共計有「AH-64E阿帕契攻擊直升機」、「UH-60M通用直升機」等9項。
據《聯合報》報導，國防部表示，除了向美國爭取無法自製的先進武器或關鍵技術以外，目前執行中的我國對美方重大軍購案包括「AH-64E阿帕契攻擊直升機」、「UH-60M通用直升機」、「F-16A/B戰機性能提升」、「人攜式短程防空飛彈」、「愛國者飛彈系統性能提升」、「P-3C長程定翼反潛機」、「派里級巡防艦」、「AAV-7兩棲突擊車」、「方陣快砲」等9項。
報導也提到，國防部還說到，過去中國對我國與美國官方接觸都會設置諸多障礙，近年來台美雙方逐漸累積信賴，官方接觸限制已有放寬，美方與我國的軍事交流，將從斷交後的軍事採購轉為全方位軍事交流，例如部隊層級官兵交流、防衛戰力評估與觀摩演訓。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...
- 輔大蔣介石銅像拆了 網友：有進步
- 國民黨魁選舉政見會 郭台銘成2020話題
- 詭異男拿「藝術品」闖議會 稱要送藍營議員
- 國民黨魁政見會》吳倡黨內民主 郝打青年參政 洪談黨員認同
網友回應
熱門新聞
- 只穿黑色內褲逛街... 她讓新崛江暴動！
- 被綜合格鬥打趴倒地 太極宗師10秒內被KO
- 蔡英文吃紅龜粿瘋《通靈少女》！今晚完結揪團死守直播
- 朵思詩二首
- 《謠言終結站》土雞蛋比較營養？ 專家︰都一樣營養
- 加油再等等 台塑化：週一汽柴油降5角
- 警匪駁火30餘槍 嫌犯是劉邦友堂弟
- 「真的很難排」 蔗總盼本週「鎧」歸
- 〈愛情見習生〉感覺對了之外
- 圍捕要犯劉邦誠 警匪駁火30餘槍對峙中
- 多人用這招吃免錢便當... 台鐵不再忍了
- 鄭成功祭典改市長主祭 賴神：合乎禮節
- 自由廣場》回應《誰來搶救女作家？》
- 王勝偉雙紀錄倒數 百觸聽天由命
- 森進一花蓮開唱 鮮花席致癌歿粉絲
- 哥倫比亞大樓倒塌 釀20死、多人傷
- 自家三合院廣場曬蒜頭 被賊一夜搬走3000斤
- Lulu抱病現身 潘裕文當場下跪求婚
- （影音）台粉弄哭他表白內心！孔劉：或許有一天我會後悔
- 封鎖維基百科後 土耳其再開除4千名公務員
- 生命線台灣總會理事長 蔡英文主持交接
- NBA》參加妹妹葬禮趕不回來 湯瑪斯次輪首戰恐缺席
- 1分鐘賺2150萬 血汗《巴黎交易員》年休4天
- 東南海域6.0地震 台南震度3級
- 婦人遺失紀念傘 暖警為她找遍賣場推車
- （圖輯）見面會結束後在幹嘛？孔劉宵夜場帥照曝光
- 女作家爸爸痛哭 陳芳明：我也禁不住淚下...
- 地震惹禍？嘉義1男童被紅磚牆壓傷
- 羨慕！ Google執行長 去年年薪60億元
- 〈生活停看聽〉不愛打掃 卻愛買工具
- 誰的NIKE帽子掉了？ 定睛一看竟然是鴿子...
- 李哲藝創灣聲樂團 傳揚台味古典樂
- 德州高球賽》野村敏京續保領先 龔怡萍、徐薇淩強風中飲恨
- 孔劉義賣明信片 捐10萬善款
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Hon Hai talking investments with US
- 羅力8局11K 悍止對猿7連敗
- 「小孩掉出來了！」車開到一半...嚇呆大家
- （影音）川普槓上記者 就職百日慘被3句話打臉
- 辰亦儒又硬又大又紅 郭品超認小
- 連假開車旅行別怕！汽柴油明再降5角
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣向美國買F-35？ 國防部：9大軍售案執行中
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分