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台灣向美國買F-35？ 國防部：9大軍售案執行中

有媒體報導指出，國防部表示，目前我國正進行中的對美軍購，共計有「AH-64E阿帕契攻擊直升機」等9項。照片為AH-64E攻擊直升機。（圖截自維基百科）

2017-04-30  11:14

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前接受外媒專訪時，透露台灣有可能會向美國採購F-35匿蹤戰機，引發各界討論。有媒體報導指出，國防部表示，目前我國正在進行中的對美重大軍購，共計有「AH-64E阿帕契攻擊直升機」、「UH-60M通用直升機」等9項。

據《聯合報》報導，國防部表示，除了向美國爭取無法自製的先進武器或關鍵技術以外，目前執行中的我國對美方重大軍購案包括「AH-64E阿帕契攻擊直升機」、「UH-60M通用直升機」、「F-16A/B戰機性能提升」、「人攜式短程防空飛彈」、「愛國者飛彈系統性能提升」、「P-3C長程定翼反潛機」、「派里級巡防艦」、「AAV-7兩棲突擊車」、「方陣快砲」等9項。

報導也提到，國防部還說到，過去中國對我國與美國官方接觸都會設置諸多障礙，近年來台美雙方逐漸累積信賴，官方接觸限制已有放寬，美方與我國的軍事交流，將從斷交後的軍事採購轉為全方位軍事交流，例如部隊層級官兵交流、防衛戰力評估與觀摩演訓。

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  • 國防部還說到，美方與我國的軍事交流，將從斷交後的軍事採購轉為全方位軍事交流。照片為AAV-7兩棲突擊車。（圖截自維基百科）

    國防部還說到，美方與我國的軍事交流，將從斷交後的軍事採購轉為全方位軍事交流。照片為AAV-7兩棲突擊車。（圖截自維基百科）

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