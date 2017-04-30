辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...
2017-04-30 07:52
〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥昨（29）日晚間證實，前天和妻子李秀環辦好簽字離婚。童說，自己的心情平靜。李秀環則臉書寫下「自由後的海闊天空」。有媒體報導，童仲彥結束3年的婚姻，雙方贍養費也談妥「成交」。
《鏡傳媒》報導，前天下午童仲彥、委任律師及李秀環共3人，先到戶政事務所樓下路旁驗車。童停好車，與李沒有任何對話，李便上車查驗，還把車上遺留的東西直接丟在擋風玻璃上，律師最後幫忙收拾東西，3人才一起到戶政事務所。雙方進入協談室簽名、蓋章，過程相當迅速，童與李也沒有爭議，全程像陌生人一樣沒有交談。
報導提到，這輛休旅車是童出錢購買，原本是服務處的工作車，登記在李的名下。根據離婚協議，休旅車歸李秀環。據了解，李向童要求500萬元贍養費及休旅車，但童無法接受，討價還價後談妥，金額在上百萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...
- 場邊觀察》一場找不到亮點的選舉
- 國民黨魁政見會》吳倡黨內民主 郝打青年參政 洪談黨員認同
- 星期專論》川普當家百日：虛多於實
- 一週大事》4月23日至29日
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 只穿黑色內褲逛街... 她讓新崛江暴動！
- 萬丹2死5傷重大車禍 駕駛竟然沒駕照
- 新手媽咪遛滿月女 亞曼達緊張兮兮
- 為氣候變遷抗戰 李奧納多率上千人上街示威遊行
- 漏油整治仍做加油站 百人陳情
- 【愛讀書】 《陰刻》
- 新加坡警方掃黃 按摩妹變身「美少女戰士」
- 脆樂團把蛋塔變樂器 魏如萱驚讚把妹神器
- 新一波整肅 土耳其開除4000官員
- 自由廣場》（李筱峰專欄）你來兮乎？
- 北韓風雲 法兩棲艦抵日 參加美英日軍演
- 〈生活停看聽〉不愛打掃 卻愛買工具
- 飆街舞募發票 千人救救植物人
- 羅力8局11K 悍止對猿7連敗
- 帶曾之喬回家見父母 辰亦儒：老爸誇她...
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Rescued trekker has birthday in hospital
- 推動重建條例延長 管碧玲欣慰南橫通車
- 自由廣場》羈押庭夜訊，何須全禁？
- NBA》參加妹妹葬禮趕不回來 湯瑪斯次輪首戰恐缺席
- 遠距超音波影像判讀 大武衛所上線
- 女同志怒剪情敵髮 逼裸跪朗讀切結書
- 朝野力促改革協會 週三續審國體法
- 陳凱倫「必勝心」 一週3場猛打
- 孔劉雙聲帶「叫床」 加碼啾啾啾撩台妹
- 威嚇北韓 卡爾文森號抵朝鮮外海
- 八里龍形市場公聽會 又卡回饋空間
- 巴塞隆納公開賽 納達爾晉決賽
- 劉靜娟／【台語時間】 逐家
- 模範父親協會助學 56失怙學子受惠
- 病友霸凌 3女壓1女頭浸水桶
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Trump snub a ‘slap in the face,’ reasonable: pundits
- 楊麗花喜收接班人 陳亞蘭忙翻喊救命
- 盧學叡長征祕魯高攀 挑戰懸崖飯店
- 一例一休爭議 工總「白皮書」擬提「放寬」新建議
- 太吵要罰錢！兄弟本色安全邊緣 危機一髮在這首歌
- 大福彩頭獎摃龜
- 簡宏霖2點露毛 神區分高以翔
- 【朵朵小語】人生像游泳
- 施工挖斷瓦斯管 火焰竄3樓高
- 沃爾爆氣42分 巫師收鷹復仇
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分