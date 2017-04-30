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辦離婚過程超乾脆 童仲彥給李秀環贍養費曝光...

2017-04-30  07:52

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥昨（29）日晚間證實，前天和妻子李秀環辦好簽字離婚。童說，自己的心情平靜。李秀環則臉書寫下「自由後的海闊天空」。有媒體報導，童仲彥結束3年的婚姻，雙方贍養費也談妥「成交」。

《鏡傳媒》報導，前天下午童仲彥、委任律師及李秀環共3人，先到戶政事務所樓下路旁驗車。童停好車，與李沒有任何對話，李便上車查驗，還把車上遺留的東西直接丟在擋風玻璃上，律師最後幫忙收拾東西，3人才一起到戶政事務所。雙方進入協談室簽名、蓋章，過程相當迅速，童與李也沒有爭議，全程像陌生人一樣沒有交談。

報導提到，這輛休旅車是童出錢購買，原本是服務處的工作車，登記在李的名下。根據離婚協議，休旅車歸李秀環。據了解，李向童要求500萬元贍養費及休旅車，但童無法接受，討價還價後談妥，金額在上百萬元。

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  • 童仲彥證實已和李秀環離婚。（記者羅沛德攝）

    童仲彥證實已和李秀環離婚。（記者羅沛德攝）

  • 李秀環曾提供自己被打傷的照片。（李秀環提供）

    李秀環曾提供自己被打傷的照片。（李秀環提供）

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