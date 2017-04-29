歷史學者許文堂：國民政府戰後無償掠奪台灣物資
〔記者彭琬馨／台北報導〕中研院近代史研究所副研究員許文堂今表示，二戰後國民政府接收台灣，強制將台灣砂糖、稻米無償徵收、運至中國，企圖以軍事占領掠奪台灣經濟物資，同時以不合理的匯率將台幣貶值，兌換成當時通行中國的法幣；許文堂說，國民政府利用軍事占領優勢對台灣進行剝削，對台灣極為不公，也是造成台灣戰後初期長期貧困的主因。
台灣教授協會、228事件紀念基金會今舉辦「戰後處理與台灣」學術研討會，包含基金會董事長薛化元、台灣智庫執行委員賴怡忠、台大法律系教授姜皇池等人都出席。會中針對二次大戰期間與戰後，國民政府接收台灣初期的統治政策造成的問題有深入討論。
其中，許文堂在「軍事占領或戰爭的經濟掠奪模式」一文中提到，1945年10月後，國民政府將台灣大量的稻米、糖、茶等經濟作物大量運往中國，且以賒帳方式拖延款項支付，加上當時通貨膨脹劇烈、貨幣嚴重貶值，台灣的貿易利潤嚴重被剝削。不只如此，歷史資料顯示，蔗糖作為台灣重要經濟作物，在日本戰敗後尚有34萬7286公噸的存量，在國民政府接收台灣後，卻有超過半數17萬公噸的砂糖不翼而飛，文章提及，國民政府強制接收台灣經濟作物，將物資運至中國統籌銷配，不僅造成台灣物資匱乏、糧食短缺，甚至出現有錢也買不到物資的情況。
許文堂受訪時表示，依據國際法的相關規定，國民政府戰後接收台灣事實上並不存在統治正當性，即便國民政府被授權來台佔領，也不能「自己宣布移轉主權」，更何況是清算、處分財產；許文堂表示，蔣介石接連要求時任台灣省主席的陳誠，將稻米、蔗糖等經濟作物運往中國，就是「不把台灣當作自己國土」的展現。
此外，228事件紀念基金會董事長薛化元，針對國民政府當時在台灣施行的經貿政策也有深入分析。薛化元認為，國民政府以不合理的匯率，將當時通行中國的法幣兌換為台幣，導致台灣戰後初期經濟狀況惡化；薛化元說，國民政府雖體認到錯誤的經濟政策對台灣帶來經濟不利的影響，卻未能有效解決台灣通貨膨脹問題，原先應該是用來保障台灣經濟狀況不受到中國通貨膨脹影響的政策，卻因為台灣匯兌綁定中國匯兌，「中國財經問題變成台灣財經問題」，且國民政府不斷以加印台幣方式支付代墊款，造成台灣通貨膨脹問題嚴重，也間接成為228事件發生的主因之一。
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標題：歷史學者許文堂：國民政府戰後無償掠奪台灣物資
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