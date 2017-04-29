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考試很重要？李來希：過關斬將最後集體流落街頭

2017-04-29  22:49

〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會理事長李來希之前因為質疑會考「有這麼重要嗎？」引來軒然大波。今天他又在臉書表示，一輩子參與考試，最後集體的流落街頭，「然後你告訴我們考試很重要？」

最近有家長向反年改的軍公教喊話，希望別在520抗議、避免影響國中教育會考。結果李來希卻嗆說，「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎？」李來希今天又在臉書表示，一輩子參與考試、過關斬將，最後卻集體流落街頭，「然後你告訴我們考試很重要？」

李來希最後還說，「問題是我們並沒有要影響考試，憑什麼指責我們？」

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  • 全國公務人員協會理事長李來希。（資料照，記者簡榮豐攝）

    全國公務人員協會理事長李來希。（資料照，記者簡榮豐攝）

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