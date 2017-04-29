考試很重要？李來希：過關斬將最後集體流落街頭
2017-04-29 22:49
〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會理事長李來希之前因為質疑會考「有這麼重要嗎？」引來軒然大波。今天他又在臉書表示，一輩子參與考試，最後集體的流落街頭，「然後你告訴我們考試很重要？」
最近有家長向反年改的軍公教喊話，希望別在520抗議、避免影響國中教育會考。結果李來希卻嗆說，「不過就是個考試嘛！有這麼重要嗎？」李來希今天又在臉書表示，一輩子參與考試、過關斬將，最後卻集體流落街頭，「然後你告訴我們考試很重要？」
李來希最後還說，「問題是我們並沒有要影響考試，憑什麼指責我們？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 妻子爆跌倒推擠肋骨斷 柯P：讓它慢慢好
- 柯P石化了！柯媽突現身心疼傷勢 兒子害羞抱一下
- 國民黨團佔主席台 立院又空轉一天
- 司改國是會議》律師陳重言聲明退席 瞿海源：希望繼續一起走完
- 陳師孟提蔣公銅像救贖三步驟
網友回應
熱門新聞
- 兄弟反目？北韓痛批中國是「無恥國家」
- 帶大批兒童A片到澳洲打工 台男這下慘了！
- 和劉詩詩都很愛小孩 吳奇隆曝生子進度「快了」
- 沙雕翻轉海濱偏鄉 中市議員吳敏濟催生沙雕美術館
- 家產爭議 婦奔波180公里 怒燒前小叔屋
- 聯航拖人事件 乘客拒透露合解金額
- 《日常對話》3台片參賽洛杉磯亞太影展 《銅板少年》可望奪獎攻奧
- 五一連假出遊注意！西部空品警戒橘
- 魂斷合歡山！ 7旬翁失蹤月餘 山谷下找到座車及骨骸
- MiLB》張育成生涯代表作 砲轟大聯盟最強終結者
- MLB》兵不厭詐！神捕莫里納滿壘解危使出藏球大絕招（影音）
- 基隆仁愛國小 今歡度120歲生日
- NBA》首節4技術犯規 巫師衝突中射下老鷹晉級
- 承租戶控蜂鳴器擾清夢 前主播熊旅揚森77
- 美參院通過短期支出法案 避聯邦政府停擺
- 接見莫健 蔡英文：加強與美國防產業合作
- 大客車乘客繫安全帶 7月完成修法
- 酒店經紀組詐欺車手集團 假冒親友Line借款行騙
- NBA》爵士反攻功虧一簣 快艇第6戰驚險生還
- 若女友能獲救 梁聖岳：她最想回來吃豆花
- 水電工「周董」住家藏兵工廠 還造3顆土製炸彈
- 自由廣場》名嘴抬槓令人憂
- 豐臀金秀巨臀忘修圖 橘皮組織嚇跑10萬粉絲
- 宜蘭78歲老翁外出未歸 被發現冬山河溺斃
- 板橋果菜市場假日農民市集 10元蔬果促銷搶購一空
- 自由談》一通貴參參的電話之後
- （影音）《通靈》本尊發紅龜粿 眾人要瑤瑤出來面對
- 王子手機泡水 搭飛機急診
- 賴清德看古文書寫「賣身契」 民眾勸進：賣給台灣
- 疑行車糾紛持刀尋仇 男反遭開槍打中腳
- 推動蝴蝶生態教育 蝶舞生態教育成果展新營小舉行
- 中職Live》蔣智賢敲第十轟、羅曼好投 兄弟賞獅六連敗
- 驚！木村拓哉眼睛藏異物 拉出15公分不明物體
- 週末夜去哪？ 來屏東MV音樂會歡唱吧！
- 中職》SBL名將吳永仁 為富邦悍將開球
- 跑步跑上高速公路 陳意涵自嘲「想上狂新聞」
- 傅崐萁質疑前瞻漠視花蓮 蕭美琴釋疑
- 失聯多日幾乎絕望 救難英雄這樣堅持才帶回梁聖岳
- 志工發起為台江掃地 營造海尾環村綠道
- 兩次三胞胎生6個 成母親節影片最佳女主角
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：考試很重要？李來希：過關斬將最後集體流落街頭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分