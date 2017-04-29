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童仲彥證實簽字離婚 李秀環：海闊天空

2017-04-29  21:07

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員童仲彥今（29）日晚間證實，已在28日和妻子李秀環簽字離婚。童說，自己的心情相當平靜。李秀環則臉書寫下，「自由後的海闊天空」。

綜合媒體報導，童仲彥年初接連爆出外遇、家暴等醜聞，不僅形象重挫，還被民進黨開除黨籍，本月初又被拍到跟小四「紅豆」同遊峇里島且流出許多親密照，再次引發話題。

李秀環早前曾數次表示，已寄出律師函要談離婚，但童卻遲遲不願簽字，頻找律師協調，想挽回婚姻。童在今日晚間證實，2人已達成協議離婚，在昨日下午完成簽字。

根據「三立新聞網」報導，童仲彥透露自己心情很平靜，還不忘酸前妻要好好照顧自己，「酒喝少一點」，才不會亂講話。

《ETtoday東森新聞雲》則指出，李秀環對離婚不願多談，只在個人臉書po照寫下「自由後的海闊天空」。

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  • 台北市議員童仲彥今（29）日晚間證實，已於28日和李秀環簽字離婚。（資料照，記者羅沛德攝）

    台北市議員童仲彥今（29）日晚間證實，已於28日和李秀環簽字離婚。（資料照，記者羅沛德攝）

  • 媒體指出，李秀環對離婚不願多談，只在個人臉書po照寫下「自由後的海闊天空」。（資料照，翻攝李秀環臉書）

    媒體指出，李秀環對離婚不願多談，只在個人臉書po照寫下「自由後的海闊天空」。（資料照，翻攝李秀環臉書）

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標題：童仲彥證實簽字離婚 李秀環：海闊天空


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