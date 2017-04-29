陳師孟提蔣公銅像救贖三步驟

2017-04-29 20:13

〔記者李欣芳／台北報導〕面對當前民主化的台灣，各地仍處處可見「蔣公銅像」，前總統府秘書長陳師孟在「綠色逗陣」網站最新發表「『蔣公銅像』的自我救贖」一文，提出實踐轉型正義「蔣公銅像」自我救贖的三步驟。

日前「台灣建國工程隊」針對蔣公銅像展開「斬首」行動，不過，陳師孟認為這非但無法表彰轉型正義的用心，還會產生冤冤相報的副作用，很難達到社會教育的目的，認為對蔣公銅像最終處置，應要有更合乎「情、理、法」的方式。

陳師孟引用一年前國際媒體報導指出，美國南卡羅萊納州的一所大學，校園內有一座第七任總統安德魯．傑克森 （Andrew Jackson） 的騎馬雕像，因為當初是他捐贈創校。過去傑克森向來被視為是一位了不起的總統，出身寒微，奮勇善戰，成立「民主黨」、開創美國的兩黨制，是能文能武的領袖人材。但這幾年一些歷史學家對他的深入研究卻指出，他大量蓄奴、炒作地皮、對士兵濫施死刑，是相當冷血的統治人物。

最令人驚訝的是，傑克森為了淨空自己擁有的大片土地，簽署「印第安人移除令」，勒令15000契洛奇族人在寒冬中跨州大遷徙，導致近四分之一的老弱婦孺喪命在這條「眼淚之路」。這些不光榮事跡被公諸於世，美國財政部緊接著宣布，要在2020年將 $20美鈔上的人頭像由傑克森換為同時期的塔布曼女士，她本身曾是黑奴，而後冒生命危險協助其他南方黑奴逃亡。

陳師孟說，那尊校園雕像經過校方與師生們討論，決定留下，但雕像的底座要加裝一個類似電眼的設施，類似一個電眼，任何一個持有智慧型手機的參觀者經過，只需在電眼前方晃動手機，可馬上在手機下載傑克森生平所作所為，包括前述的不堪往事，讓人看清一個「偉人」真面目。

陳師孟因此表示，他山之石可以攻錯，蔣公銅像的最終結局或可仿傚以下三個步驟：第一，政府可以把公有的雕像開放私人「認養」，接手者只能展示於室內或私有空間，不得故意讓公眾隨處可見，以免引起社會對立情緒。其次，凡在公共場域而又無人認養者，以區域性公民投票決定去留。

最後，凡縣市經多數公民決定留在原址者，一律加裝政府文化單位製作的蔣介石生平解說，以多語言版本供民眾或國際遊客當場下載聆聽或閱讀。

他表示，只有當銅像上「偉人」的真面目被徹底揭發，大家才會由錯誤的崇拜轉為覺醒與警惕，銅像才能恢復其應有的歷史教育功能，完成自我救贖，而轉型正義的兩個基本要求 ─ 懲罰加害者與還原真相 ─ 才算得到兼顧。