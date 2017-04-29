| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大福彩、今彩539 開獎囉！
 首頁 > 政治

洪秀柱雲林拉票 對黨主席選情樂觀

2017-04-29  20:07

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨主席洪秀柱晚間南下雲林參加全國青溪總會聯誼餐敍，對於自己選情表示樂觀，她並表示6位黨主席候選人都非常優秀，希望選後大家都能團結一致。

洪秀柱表示，這次黨主席選不只是國民黨家務事，大家都非常關心，這次選舉不僅關係國民黨未來，同時也關係台灣未來，但國民黨對台灣社會的影響還是非常大，黨主席選舉仍是社會關注焦點。

洪秀柱說，今天6位候選人發表政見，每個人都有充分準備，也都非常優秀，不管最後誰能出線，大家都一定要支持，因為每個都很優秀，都具有使命感，都願意為這塊土地打拚，她要拜託所有人一定要支持。

相關影音

廣告
  • 洪秀柱（中）南下雲林拉票，表示6位主席候選人都很優秀，希望選後能團結一致。（記者林國賢攝）

    洪秀柱（中）南下雲林拉票，表示6位主席候選人都很優秀，希望選後能團結一致。（記者林國賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 洪秀柱
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧洋蔥糕
電鍋菜✧鮮蝦粉絲
古早味點心✧沙琪瑪
認識台灣７種紅茶！
轉寄

標題：洪秀柱雲林拉票 對黨主席選情樂觀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月29日‧星期六‧丁酉年四月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.