洪秀柱雲林拉票 對黨主席選情樂觀

2017-04-29 20:07

〔記者林國賢／雲林報導〕國民黨主席洪秀柱晚間南下雲林參加全國青溪總會聯誼餐敍，對於自己選情表示樂觀，她並表示6位黨主席候選人都非常優秀，希望選後大家都能團結一致。

洪秀柱表示，這次黨主席選不只是國民黨家務事，大家都非常關心，這次選舉不僅關係國民黨未來，同時也關係台灣未來，但國民黨對台灣社會的影響還是非常大，黨主席選舉仍是社會關注焦點。

洪秀柱說，今天6位候選人發表政見，每個人都有充分準備，也都非常優秀，不管最後誰能出線，大家都一定要支持，因為每個都很優秀，都具有使命感，都願意為這塊土地打拚，她要拜託所有人一定要支持。

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