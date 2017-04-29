郭台銘代表國民黨選總統？ 吳敦義：不肯不能強押上轎

2017-04-29 17:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕5月20日將舉行國民黨黨主席選舉，黨主席候選人吳敦義今日下午參加電視政見會結束後，立刻趕往北市南港區成德區民活動中心，與黨員有約，現場湧入近百名黨員，吳敦義一現身，黨員不斷高呼「吳敦義凍蒜、吳主席凍蒜」，氣氛高漲熱絡，吳敦義表示，2020年贏回執政權，若鴻海董事長郭台銘願意接受徵召也很好，但人家不肯也不能強押上轎。

國民黨員齊聚在南港區活動中心，搖旗吶喊吳敦義凍蒜，吳敦義到場也逐一跟黨員握手致意，還有黨員搶著與吳敦義合照，人氣滿點。吳敦義致詞時，細數從政40年的選戰經驗與政績，強調他當過北市議員、南投縣長、高雄市長到行政院長、副總統，經得起檢驗，擔任市長或院長期間沒人貪汙。

吳敦義說，主席也要有歷練，有人跨過淡水但跨不過大甲溪，有人跨過大甲溪跨不過濁水溪，但他從淡水河橫跨到高屏溪，甚至到屏東，並強調他做事認真，他太太今天還到花蓮幫忙拉票，沒有好太太就沒有好丈夫，笑稱自己誠實可靠。

吳敦義還說，不能去蔣化，人要懂得飲水思源，若沒有先總統蔣公打贏八年抗戰、光復台灣，哪有李總統、陳總統、馬總統與蔡總統，如果不是老蔣，把中國上海與北京的中央銀行、中國銀行的數百萬兩黃金，護送來台灣，台灣沒辦法發行新台幣，經濟破產，（老蔣）貢獻很大不能不飲水思源、不能恩將仇報。

最後，吳敦義表示，他當黨主席後會跟立委通力合作、團結黨的幹部，打贏2018年選戰，打好2020總統大選的基礎，挑選一個品德操守、效忠國家且沒背叛過國民黨的忠貞之士參選。

吳敦義說，如果挑沒有的話，郭台銘也很好，大讚郭是企業家具國際觀、有魄力，只要願意接受國民黨徵召、能贏就好，但「如果他（指郭台銘）不肯，也不能強押人家上轎」，總而言之要找個能贏的人，贏回執政權。