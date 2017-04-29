郭台銘代表國民黨選總統？ 吳敦義：不肯不能強押上轎
〔記者蔡亞樺／台北報導〕5月20日將舉行國民黨黨主席選舉，黨主席候選人吳敦義今日下午參加電視政見會結束後，立刻趕往北市南港區成德區民活動中心，與黨員有約，現場湧入近百名黨員，吳敦義一現身，黨員不斷高呼「吳敦義凍蒜、吳主席凍蒜」，氣氛高漲熱絡，吳敦義表示，2020年贏回執政權，若鴻海董事長郭台銘願意接受徵召也很好，但人家不肯也不能強押上轎。
國民黨員齊聚在南港區活動中心，搖旗吶喊吳敦義凍蒜，吳敦義到場也逐一跟黨員握手致意，還有黨員搶著與吳敦義合照，人氣滿點。吳敦義致詞時，細數從政40年的選戰經驗與政績，強調他當過北市議員、南投縣長、高雄市長到行政院長、副總統，經得起檢驗，擔任市長或院長期間沒人貪汙。
吳敦義說，主席也要有歷練，有人跨過淡水但跨不過大甲溪，有人跨過大甲溪跨不過濁水溪，但他從淡水河橫跨到高屏溪，甚至到屏東，並強調他做事認真，他太太今天還到花蓮幫忙拉票，沒有好太太就沒有好丈夫，笑稱自己誠實可靠。
吳敦義還說，不能去蔣化，人要懂得飲水思源，若沒有先總統蔣公打贏八年抗戰、光復台灣，哪有李總統、陳總統、馬總統與蔡總統，如果不是老蔣，把中國上海與北京的中央銀行、中國銀行的數百萬兩黃金，護送來台灣，台灣沒辦法發行新台幣，經濟破產，（老蔣）貢獻很大不能不飲水思源、不能恩將仇報。
最後，吳敦義表示，他當黨主席後會跟立委通力合作、團結黨的幹部，打贏2018年選戰，打好2020總統大選的基礎，挑選一個品德操守、效忠國家且沒背叛過國民黨的忠貞之士參選。
吳敦義說，如果挑沒有的話，郭台銘也很好，大讚郭是企業家具國際觀、有魄力，只要願意接受國民黨徵召、能贏就好，但「如果他（指郭台銘）不肯，也不能強押人家上轎」，總而言之要找個能贏的人，贏回執政權。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 妻子爆跌倒推擠肋骨斷 柯P：讓它慢慢好
- 郭董進白宮 謝金河：郭董為2020最大變數
- 反設置墾丁轉運站 恆春居民「一人一電話」抗議
- 司改分組決議》一審判決後 應公開起訴書
- 6月前瞻特別預算 政院將補強效益評估
- 兄弟反目？北韓痛批中國是「無恥國家」
- 帶大批兒童A片到澳洲打工 台男這下慘了！
- 家產爭議 婦奔波180公里 怒燒前小叔屋
- 基隆民宅清晨大火 7旬中風婦人葬身火窟
- 糗！男友傳來性愛片 老爸背後直擊驚呆
- 女歌手教出3個學霸兒 傳任教育局長
- 新歡曬照「男友力max」 鄧紫棋偷按讚示愛
- 亞太技院送改善計畫 兩關未過就停招
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Economy grows 2.56％ in Q1, beating expectations
- MiLB》張育成生涯代表作 砲轟大聯盟最強終結者
- MLB》兵不厭詐！神捕莫里納滿壘解危使出藏球大絕招（影音）
- 神秘三連拍 Hebe歡迎大家來找碴
- 公園阿北94狂 單槓玩到根本專業級
- 田徑》玩體操輔助練標槍 鄭兆村擲出世界第二
- 講道變性侵 神棍重判4年半
- 朝鮮危機大於過往 外媒分析美開戰風險是…
- 淨水廠原水管受損 嘉市3萬戶恐停水1天
- 軍營採訪眉角多 規格不比貴婦團
- 赴日旅遊注意！愛知縣蛤蠣驗出麻痺性貝毒超標
- 山腳大排拓寬淹田 包商惡言引抗議
- 中職Live》林樺慶解決滿壘危機 悍將桃猿仍0：0
- 父親遺物 清理出百支「顧景舟」名壺
- 自由廣場》抗爭 時代在改變
- 台鐵往花蓮區間車傳遭攻擊 玻璃出現彈孔
- 中職》SBL名將吳永仁 為富邦悍將開球
- MLB》德阿諾德生涯首度雙響 薛哲主場挨轟吞敗
- 隨地借還更便利！ 中市擬推「共享單車」服務
- 若女友能獲救 梁聖岳：她最想回來吃豆花
- 虛驚一場 浮洲合宜住宅驚傳失火幸無人受困
- MLB》超「轟」狂！洋基菜鳥雙響還破怪力男紀錄（影音）
- MLB》光芒單場4轟逆轉藍鳥 胡智為牛棚熱身未登板
- MLB》8轟大亂鬥 洋基延長賽再見3分砲炸垮金鶯
- 【愛的感謝狀】討她的歡心
- 紅斑性狼瘡腎炎 來勢洶洶不可輕忽
- NBA》季後賽遭淘汰 字母哥：我們可以更好
- 搜救隊還原救援過程 梁聖岳受困洞穴照曝光
- 魂斷合歡山！ 7旬翁失蹤月餘 山谷下找到座車及骨骸
- 遇上性侵害//勵馨︰個案看似復原 其實內心早自我否定
- 35年來首對擁槍團體演說總統 川普：一定挺啦！
- 我的老天鵝 「防彈」蟬聯排行榜22週NO.1
標題：郭台銘代表國民黨選總統？ 吳敦義：不肯不能強押上轎
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email