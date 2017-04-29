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畫中的柯P很愛笑 柯：我笑不出來

柯文哲參加喜憨兒義賣活動。（資料圖 記者方賓照攝）

2017-04-29  17:55

〔即時新聞／綜合報導〕台北市市定古蹟「台北市政府衛生局舊址」經市府整修後改名為「中山藏藝所」，目前委託喜憨兒社會福利基金會管理，今（29）日台北市市長柯文哲到場參加開幕典禮。兩名憨兒送畫給柯文哲並說，「希望市長永遠進步，我很滿意市長」，柯文哲則立刻回答：「好！畫得很好！畫得很好！」

「中山藏藝所」最早被稱作為台北州地方政府公設職業介紹所，1998年被定為古蹟，隨後成為全台第一個以弱勢公益功能來活化的古蹟。重新開放後除了提供市民古蹟導覽以外，也可租借身心障礙者進行藝文展演或商品展售。今日柯文哲出席開幕典禮，2名憨兒當場為柯文哲畫素描，其中一位認為畫中茂盛的黑髮與本人極為相像，而且臉型也很帥。主持人繼續問：「還有哪裡像？」柯文哲只說：「別再問了，越問越漏氣。」

另一位憨兒因很喜歡看柯文哲笑，因此畫作中兩排牙齒特別明顯，主持人隨後問柯文哲有何感想，柯文哲回答：「我笑不出來」，全場捧腹大笑。此時憨兒表示：「希望市長永遠進步，我很滿意市長」，柯文哲則立刻回答：「好！畫得很好！畫得很好！」

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