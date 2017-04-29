畫中的柯P很愛笑 柯：我笑不出來
2017-04-29 17:55
柯文哲參加喜憨兒義賣活動。（資料圖 記者方賓照攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北市市定古蹟「台北市政府衛生局舊址」經市府整修後改名為「中山藏藝所」，目前委託喜憨兒社會福利基金會管理，今（29）日台北市市長柯文哲到場參加開幕典禮。兩名憨兒送畫給柯文哲並說，「希望市長永遠進步，我很滿意市長」，柯文哲則立刻回答：「好！畫得很好！畫得很好！」
「中山藏藝所」最早被稱作為台北州地方政府公設職業介紹所，1998年被定為古蹟，隨後成為全台第一個以弱勢公益功能來活化的古蹟。重新開放後除了提供市民古蹟導覽以外，也可租借身心障礙者進行藝文展演或商品展售。今日柯文哲出席開幕典禮，2名憨兒當場為柯文哲畫素描，其中一位認為畫中茂盛的黑髮與本人極為相像，而且臉型也很帥。主持人繼續問：「還有哪裡像？」柯文哲只說：「別再問了，越問越漏氣。」
另一位憨兒因很喜歡看柯文哲笑，因此畫作中兩排牙齒特別明顯，主持人隨後問柯文哲有何感想，柯文哲回答：「我笑不出來」，全場捧腹大笑。此時憨兒表示：「希望市長永遠進步，我很滿意市長」，柯文哲則立刻回答：「好！畫得很好！畫得很好！」
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 妻子爆跌倒推擠肋骨斷 柯P：讓它慢慢好
- 郭董進白宮 謝金河：郭董為2020最大變數
- 詹啟賢：國民黨被族群意識型態與地方派系綁樁卡住
- 318佔立院無罪 北檢提起上訴
- 接待綠營人士遭開除黨籍 法院判賴進坤「黨員資格仍在」
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 兄弟反目？北韓痛批中國是「無恥國家」
- 帶大批兒童A片到澳洲打工 台男這下慘了！
- 家產爭議 婦奔波180公里 怒燒前小叔屋
- 基隆民宅清晨大火 7旬中風婦人葬身火窟
- 糗！男友傳來性愛片 老爸背後直擊驚呆
- 女歌手教出3個學霸兒 傳任教育局長
- 新歡曬照「男友力max」 鄧紫棋偷按讚示愛
- 亞太技院送改善計畫 兩關未過就停招
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Economy grows 2.56％ in Q1, beating expectations
- MiLB》張育成生涯代表作 砲轟大聯盟最強終結者
- MLB》兵不厭詐！神捕莫里納滿壘解危使出藏球大絕招（影音）
- 神秘三連拍 Hebe歡迎大家來找碴
- 公園阿北94狂 單槓玩到根本專業級
- 田徑》玩體操輔助練標槍 鄭兆村擲出世界第二
- 講道變性侵 神棍重判4年半
- 朝鮮危機大於過往 外媒分析美開戰風險是…
- 淨水廠原水管受損 嘉市3萬戶恐停水1天
- 軍營採訪眉角多 規格不比貴婦團
- 赴日旅遊注意！愛知縣蛤蠣驗出麻痺性貝毒超標
- 山腳大排拓寬淹田 包商惡言引抗議
- 中職Live》林樺慶解決滿壘危機 悍將桃猿仍0：0
- 父親遺物 清理出百支「顧景舟」名壺
- 自由廣場》抗爭 時代在改變
- 台鐵往花蓮區間車傳遭攻擊 玻璃出現彈孔
- 中職》SBL名將吳永仁 為富邦悍將開球
- MLB》德阿諾德生涯首度雙響 薛哲主場挨轟吞敗
- 隨地借還更便利！ 中市擬推「共享單車」服務
- 若女友能獲救 梁聖岳：她最想回來吃豆花
- 虛驚一場 浮洲合宜住宅驚傳失火幸無人受困
- MLB》超「轟」狂！洋基菜鳥雙響還破怪力男紀錄（影音）
- MLB》光芒單場4轟逆轉藍鳥 胡智為牛棚熱身未登板
- MLB》8轟大亂鬥 洋基延長賽再見3分砲炸垮金鶯
- 【愛的感謝狀】討她的歡心
- 紅斑性狼瘡腎炎 來勢洶洶不可輕忽
- NBA》季後賽遭淘汰 字母哥：我們可以更好
- 搜救隊還原救援過程 梁聖岳受困洞穴照曝光
- 魂斷合歡山！ 7旬翁失蹤月餘 山谷下找到座車及骨骸
- 遇上性侵害//勵馨︰個案看似復原 其實內心早自我否定
- 35年來首對擁槍團體演說總統 川普：一定挺啦！
- 我的老天鵝 「防彈」蟬聯排行榜22週NO.1
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：畫中的柯P很愛笑 柯：我笑不出來
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分