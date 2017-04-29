| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

談2018年大選 潘維剛：六都應贏三都否則辭主席

2017-04-29  16:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨主席電視政見會下午登場，前立委潘維剛稍早說，國民黨在2018年地方選舉，六都應贏回三都，否則黨主席就辭職。她稍早受訪也說，六都佔全台人口將近七成，三都為六都的一半，如此打完這一仗，才能想2020年總統大選，也要徵詢當時優秀的人才，才能決定推派誰角逐總統。

潘維剛說，參選國民黨主席者都有共識，就是2020年讓「綠色恐怖」倒下去，讓台灣人民站起來，也就是讓藍營重回執政，第一階段要先把黨主席選好，大家理念一致，也希望所有黨主席候選人都能許下承諾，也就是2018年六都贏回三都，不贏三都應立刻辭職。

廣告
  • 國民黨主席電視政見會下午登場，前立委潘維剛表示，國民黨在2018年地方選舉，六都應贏回三都，否則黨主席就辭職。（記者簡榮豐攝）

    國民黨主席電視政見會下午登場，前立委潘維剛表示，國民黨在2018年地方選舉，六都應贏回三都，否則黨主席就辭職。（記者簡榮豐攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國民黨主席選舉 電視政見發表會
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧洋蔥糕
電鍋菜✧鮮蝦粉絲
古早味點心✧沙琪瑪
認識台灣７種紅茶！
轉寄

標題：談2018年大選 潘維剛：六都應贏三都否則辭主席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月29日‧星期六‧丁酉年四月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.