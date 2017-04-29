談2018年大選 潘維剛：六都應贏三都否則辭主席

2017-04-29 16:08

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨主席電視政見會下午登場，前立委潘維剛稍早說，國民黨在2018年地方選舉，六都應贏回三都，否則黨主席就辭職。她稍早受訪也說，六都佔全台人口將近七成，三都為六都的一半，如此打完這一仗，才能想2020年總統大選，也要徵詢當時優秀的人才，才能決定推派誰角逐總統。

潘維剛說，參選國民黨主席者都有共識，就是2020年讓「綠色恐怖」倒下去，讓台灣人民站起來，也就是讓藍營重回執政，第一階段要先把黨主席選好，大家理念一致，也希望所有黨主席候選人都能許下承諾，也就是2018年六都贏回三都，不贏三都應立刻辭職。