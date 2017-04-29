| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

柯P肋骨「應該有斷」 鄭文燦：祝他早日康復

2017-04-29  15:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台北市長柯文哲在年改衝突中受傷，上午他對媒體說肋骨「應該有斷」，在同一場衝突中受傷、肋骨斷兩根的桃園市長鄭文燦說，柯文哲是醫生，對自己的身體狀況應該比較了解，若有受傷，祝福他能早日康復。

鄭文燦說，他是受傷一陣子後，痛到受不了，才去找醫生用超音波掃描，醫生看了檢查結果驚訝地說：「哇！肋骨斷了，你還不知道。」

鄭文燦下午前往桃園市龍潭區甘家堡參加桃園客家桐花祭系列活動「桐花野餐派對」，因傷勢推辭「不能唱歌，只能聽歌」，他說，肋骨受傷，無法開刀、只能等骨頭自然癒合，要減少拿重物，也不能有太多衝撞，所以他會減少活動量。

「希望整個社會能理性對話！」鄭文燦補充，也希望他的兩根肋骨受傷，能換到中央支持更多桃園市基本建設的預算。

廣告
  • 桃園市長鄭文燦（後排中）參加「桐花野餐派對」。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長鄭文燦（後排中）參加「桐花野餐派對」。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 柯P 柯文哲 肋骨斷裂 鄭文燦
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧洋蔥糕
電鍋菜✧鮮蝦粉絲
古早味點心✧沙琪瑪
認識台灣７種紅茶！
轉寄

標題：柯P肋骨「應該有斷」 鄭文燦：祝他早日康復


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月29日‧星期六‧丁酉年四月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.