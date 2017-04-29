柯P肋骨「應該有斷」 鄭文燦：祝他早日康復

2017-04-29 15:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台北市長柯文哲在年改衝突中受傷，上午他對媒體說肋骨「應該有斷」，在同一場衝突中受傷、肋骨斷兩根的桃園市長鄭文燦說，柯文哲是醫生，對自己的身體狀況應該比較了解，若有受傷，祝福他能早日康復。

鄭文燦說，他是受傷一陣子後，痛到受不了，才去找醫生用超音波掃描，醫生看了檢查結果驚訝地說：「哇！肋骨斷了，你還不知道。」

鄭文燦下午前往桃園市龍潭區甘家堡參加桃園客家桐花祭系列活動「桐花野餐派對」，因傷勢推辭「不能唱歌，只能聽歌」，他說，肋骨受傷，無法開刀、只能等骨頭自然癒合，要減少拿重物，也不能有太多衝撞，所以他會減少活動量。

「希望整個社會能理性對話！」鄭文燦補充，也希望他的兩根肋骨受傷，能換到中央支持更多桃園市基本建設的預算。