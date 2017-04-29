柯P石化了！柯媽突現身表揚活動 兒子害羞抱一下
台北市長柯文哲（右）獻花並擁抱媽媽，並叫柯媽媽回家再談自己傷勢問題。（記者黃耀徵攝）
〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今出席傑出單親媽媽表揚活動，他在致詞時有感而發說，剛在台下看身障舞者帶來的表演就覺得，「這些人都可以這樣做，我們這些正常人要更好、更努力，讓大家一起努力。」當神秘嘉賓柯媽媽現身會場，柯文哲瞬間「整整，石化」不敢亂走動，面對媽媽的諄諄叮嚀要趕快去看醫生，柯文哲尷尬頻頻回以「我就是醫生！」、「好啦、好啦，回家處理。」獻花後，柯文哲也在眾人鼓譟下，害羞地抱了媽媽一下。
柯文哲今出席國際單親兒童文教基金會舉辦的傑出單親媽媽表揚活動，開場由台灣首支身障者組成的水與鳥舞集帶來精彩表演。柯文哲致詞時表示，政府是一定會努力幫忙民間團體，公私協力處理社會問題，但如果所以事情都要政府負責，還是會力有未逮，因此需要民間團體幫忙，政府還是會盡最大的協力。
此外，自救人救，今天這10名傑出單親媽媽，都有感人故事，還有永不放棄的決心，柯說，透過表揚單親媽媽，讓大家知道人都有困境，剛坐在台下看表演，就感覺，這些人都可以這樣做了，我們這些正常人要更好、更努力，讓大家一起努力。
國際單親兒童文教基金會創辦人黃越綏笑稱，平常都是別人獻花給市長，母親節要到了，市長不知道有沒有獻花給媽媽，因此就把柯媽媽請到現場，讓市長有個機會可以表達心意。平常口才無礙柯文哲看到柯媽現身瞬間，突然「整整，石化」，呆立舞台上不敢移動半分。
柯媽媽一上台就埋怨，要兒子把身體顧好比較要緊，每天像陀螺一樣一直轉一直轉，這是怎樣的生活，連跟她說話的時間也沒有。柯媽媽也叮嚀柯文哲要趕快去照X光、看醫生，柯文哲則小聲回嘴「我就是醫生！」、「好啦、好啦，回家處理。」面對媽媽，柯文哲展現難得的手足無措。
柯媽會前受訪時心疼碎念，年金改革大混戰那天，她從電視報導看到兒子被打，氣憤說「那些打人的都是壞人」，柯文哲一個禮拜工作7天，每天忙得像陀螺一樣轉來轉去，但柯文哲怕她擔心，今早看電視才知道兒子受傷。
此次共有10位單親媽媽獲表揚，其中，現年44歲的唐女士在丈夫意外身亡後，獨力拉拔一對兒子長大。性格樂觀的唐女士說，原本是家庭主婦，獨自扶養小孩很辛苦，但一路走來就會覺得慢慢走出泥沼；小兒子曾哭鬧著想要爸爸，她會用理性分析的方式溝通，雖然兩個孩子沒有做什麼特別表現，但從日常生活中可以感覺孩子漸漸長大、獨立，例如現在哥哥會管教弟弟，可以感受到哥哥自認該承擔起父親的角色。
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柯媽媽埋怨兒子，上台談傷勢問題，柯文哲尷尬喊「好啦、好啦，回家處理。」（記者黃耀徵攝）
台北市長柯文哲（右）獻花並擁抱媽媽，並叫柯媽媽回家再談自己傷勢問題。（記者黃耀徵攝）
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