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批馬政府 張景森：嘉市鐵路高架化絕不鬆手

2017-04-29  15:54

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院前瞻基礎建設計劃近來頻遭在野黨提出批評，行政院政務委員張景森屢次在臉書為政策辯護，還連續槓上兩任前閣揆毛治國與張善政，張善政今天受訪時呼籲張景森，應聚焦於前瞻決策的倉促問題，重點在於前瞻計劃決策過程非常倉促，沒有做好溝通，張景森今天也在臉書貼文，意有所指地批判馬政府。

張景森在臉書貼文指出，2006年7月扁政府核定嘉義市鐵路高架計劃，同時啓動車站周邊的更新發展計劃。「10年前曾經做過的努力，如今檜意生活村、北門車站、交通轉運站已經十分成功，但是最重要的鐵路高架化計劃被延宕到今天，垂楊路高架工程代表馬政府已經放棄鐡路高架化，令人心痛」。

張景森強調，事關嘉義百年大計，「我輩今後絕不鬆手」。

據了解，行政院在前瞻基礎建設的軌道建設部分，已核定將啟動嘉義市鐵路高架化，總經費為232.68億元。

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  • 行政院政務委員張景森針對嘉義市鐵路高架化的工程延宕，在臉書貼文批判馬政府。（圖擷自張景森臉書）

    行政院政務委員張景森針對嘉義市鐵路高架化的工程延宕，在臉書貼文批判馬政府。（圖擷自張景森臉書）

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