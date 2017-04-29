洪秀柱：結合黑金權貴壟斷資源 不是領導力

2017-04-29 15:29

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席洪秀柱在今天下午的黨主席選舉電視政見會上向黨員訴求，政黨領導人的領導力很重要，但更重要是用何種的方式來領導，如果是像前黨主席李登輝時代與黑金權貴結合，這種領導力不要也罷，大家不能再把資源壟斷當成領導力。

洪秀柱還說，有人認為資歷是優勢，但別忘了有時也是被檢驗的包袱，社會的信賴感遠比資歷重要，因此這次選舉產生的黨主席千萬不能再回到從前的老路，繼續沉浸在過去的醬缸文化與選舉動員模式。

洪秀柱表示，她主政一年來，都在幫國民黨「打地基」，從黨的中心思想論述，以理念結合奮鬥的價值力量，她強調，當黨一無所有時，如果有人不是因為認同黨的主義思想而加入，必然會離心離德，如果不是因為認同黨的價值與信仰，當黨一無所有時，必然會自私自利，當需要戰鬥、奮發前進時，也不會和黨站在一起。

洪秀柱說，大家應該都明白她在說什麼，這次選舉國民黨暴增數萬名黨員，未來要爭取所有入黨者，能夠真正認同黨的理念、思想與信仰，如果一個政黨迴避真正的問題，迴避自己的弊端，就無法進行改革。

她表示，國民黨創黨是以救國救民、實現三民主義的理想，關心人民生活發展，凝具民心為目的，但很遺憾自從李登輝擔任黨魁後，國民黨開始與黑金權貴結合，如果這是大家希望的領導力，不要也罷，呼籲黨員絕對不能再把資源壟斷視為一種領導力。