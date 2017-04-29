改造國民黨 郝龍斌：培養青年接班老店

2017-04-29 15:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨主席電視政見會今日下午2點登場，國民黨副主席郝龍斌稍早表示，黨務改革、青年傳承是當務之急，國民黨未來四年沒黨產、沒執政權，面對2018、2020年選舉，每個世代都有任務，他們的世代任務，就是要把青年拉起來，接班老店並使其重生。

郝龍斌表示，他經常和年輕人座談，有一次一位青年說，年輕人沒義務認識國民黨，而是國民黨要了解年輕人。他說，民進黨、時代力量已在培養 35歲左右的議員參選人，國民黨腳步太慢，如他當選，會盡快讓年輕人有舞台、接班。

郝龍斌說，在他任台北市長任內，曾任命10位以上40歲以下年輕人任職，讓年輕人有空間發展。因此，他要拆除青年參政天花版，廢除連署門檻、初次參選者民調加權，且45歲以下的黨一級主管，應佔五成以上。如黨內沒年輕人，就沒有未來，要改造黨的形象，應把培養年輕人作為最重要任務。

郝龍斌也說，如他當黨主席，一定徹底清查黨產，公佈真相，也要清查前總統李登輝在任時的投資與資金流向，給黨員清楚交代，而黨產會、黨產條例是綠營清除國民黨的不合理、不公義法律，藍營應強起來廢除黨產會、黨產條例。