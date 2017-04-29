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國民黨揆電視政見發表會 洪秀柱：我要改變國民黨

2017-04-29  15:07

〔記者施曉光／台北報導〕面對黨內反洪派人士質疑與批評，競選連任的國民黨主席洪秀柱在今天下午的電視政見會上有感而發表示，雖然有些人不斷打擊、污衊、誹謗，但走在風雨中的她，依然充滿陽光，因為自己把這些的苦痛，化為生命的養份與力量。

洪秀柱強調，去年3月26日黨主席補選當選後，她知道承擔從那天開始，這一年來歷經艱熬、受盡苦辛，但她甘之如飴，因為這是她的選擇，「因為我希望改變我的政黨」，要讓這個黨更好、更有希望。

洪秀柱表示，國民黨經歷2次大選失敗，曾經面臨崩盤瓦解，當時的政治現實與人情冷暖，讓她感觸特別深，尤其在黨的銀行帳戶被凍結、一無所有時，許多黨員把辛苦節省的錢捐給黨，許多老黨員一生奉獻黨與國家，國民黨卻讓黨的驕傲與光榮失去，大家能不慚愧？

她並說，如果國民黨沒有活力，無法創造年輕人希望的舞台，國民黨不會有明天，因此她要找回年輕人，為青年開路，黨的未來才會更好。

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  • 面對黨內反洪派人士質疑與批評，競選連任的國民黨主席洪秀柱在今天下午的電視政見會上有感而發表示，雖然有些人不斷打擊、污衊、誹謗，但走在風雨中的她，依然充滿陽光。（記者簡榮豐攝）

    面對黨內反洪派人士質疑與批評，競選連任的國民黨主席洪秀柱在今天下午的電視政見會上有感而發表示，雖然有些人不斷打擊、污衊、誹謗，但走在風雨中的她，依然充滿陽光。（記者簡榮豐攝）

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