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詹啟賢：國民黨被族群意識型態與地方派系綁樁卡住

2017-04-29  15:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人詹啟賢在今天下午的電視政見會上指出，國民黨目前被兩個結構性的困境給綁住，一個是被省籍的族群意識型態漩渦給卡住，另一個則是地方派系選舉綁樁與利益輸送，導致基層的中道力量從未被彰顯，他向黨員訴求唯有讓中道力量主導，國民黨才有希望與將來。

詹啟賢表示，國民黨原本就是一個中道的政黨，黨員結構涵蓋社會各界、理性包容，是國家社會發展的原動力，但曾幾何時黨的核心價值無法被彰險，積非成是，黨員淪為只是選舉動員的數字而已。

他呼籲黨員，國民黨需要改變，就要從這次的黨主席選舉開始，這也是他最近為何提及端正選風，因為選舉只是一時的，黨的形象、核心價值才是永遠。

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  • 國民黨主席選舉電視政見發表會29日舉行，黨主席候選人詹啟賢發表政見。（記者簡榮豐攝）

    國民黨主席選舉電視政見發表會29日舉行，黨主席候選人詹啟賢發表政見。（記者簡榮豐攝）

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