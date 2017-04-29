國民黨揆選舉首場電視政見發表會 吳敦義打團結牌

國民黨主席選舉首場電視政見發表會今天下午登場，過去從未同場亮相的6位候選人，首度同台較勁。（記者簡榮豐攝）

2017-04-29 15:01

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉首場電視政見發表會今天下午登場，過去從未同場亮相的6位候選人，首度同台較勁，前副總統吳敦義強調，他能團結所有在野力量，並任命立法院國民黨團總召為中央政策會執行長，或擔任副主席兼政策會執行長，共同與智庫一起「影子政府化」。

吳敦義表示，他還能把國民黨基層的小組長、黨代表，中央委員、中常委以及所有專職幹部與義工，全部團結起來，大家一起監督制衡蔡英文總統的違法亂政。

他承諾，終極目標將尋求2018選舉席次的斬獲，2020贏回重新執政，找回國民黨的尊嚴，把民國96年、97年光復政權，贏得立法院四分之三席次的成功模式，再精益求精。

吳敦義表示，全體黨員應該一心一德抵艱難，面對民進黨的清算鬥爭，大家重新振作，才能度過在野時期的艱困，並且要堅持「一中各表」的「九二共識」，才能促進兩岸和平穩定發展。