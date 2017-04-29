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媒體問郭台銘見川普 蔡總統笑而未答

2017-04-29  14:51

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團董事長郭台銘27、28日，間隔不到24小時，兩度進入白宮，進行冗長會談，計畫將在美進行投資設廠，金額恐逾70億美元。對此，總統蔡英文今出席活動時，僅笑而不答。

《蘋果日報》報導，小英總統今於嘉義市長涂醒哲、嘉義縣長張花冠等人陪同下，出席「國際生命線台灣總會第20、21屆理事長交接暨第21屆理監事就職典禮」，並致詞感謝「生命線」對國人的貢獻。

蔡總統抵達現場時，有媒體大喊，對於郭台銘會見川普一事，她的看法是什麼，但她並未回應隻字片語，僅露出微笑。

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  • 對於鴻海集團董事長郭台銘計畫將在美投資70億，總統蔡英文今出席活動時，笑而未答。（資料照，記者劉信德攝）

    對於鴻海集團董事長郭台銘計畫將在美投資70億，總統蔡英文今出席活動時，笑而未答。（資料照，記者劉信德攝）

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