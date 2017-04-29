郭台銘若能贏2020 郝：五顧茅廬請他出馬

2017-04-29 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉首場電視政見發表會在今日下午登場。首位發表的候選人郝龍斌表示，新任黨主席最重要的任務之一，莫過於2018與2020選舉，他強調，包括鴻海董事長郭台銘在內，為了能夠派出最強候選人，他願意三顧茅廬，甚至五顧茅廬。

郝龍斌談到，在競選黨主席期間，他委請學者到各地舉行論壇，以此傾聽各地黨員的心聲。他提到，不少民眾都覺得，2020只有郭台銘能夠與總統蔡英文抗衡。

郝龍斌說，新任黨主席未來最重要的任務，就是贏下2018縣市首長選舉，與2020總統大選，因此，包括郭台銘在內，他願意三顧茅廬，甚至五顧茅廬，請最堅強的候選人出馬。