藍黨魁選舉6強政見會 結果大家都在問郭台銘...

國民黨主席選舉電視政見發表會29日舉行，黨主席候選人洪秀柱（左起）、詹啟賢、韓國瑜、吳敦義、潘維剛、郝龍斌出席發表政見。（記者簡榮豐攝）

2017-04-29 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉於今日舉行電視政見發表會，黨魁候選人洪秀柱、吳敦義、郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜、潘維剛都出席參與，不過現場媒體在6人入場時，問的都不是黨主席選舉的問題，而是「你怎麼看郭台銘選總統？」

由於鴻海董事長郭台銘赴白宮，可能已和美國總統川普會面，因此郭在2020年的動向又引起討論。國民黨主席洪秀柱在步入政見發表會現場時，被問到郭台銘是否會代表國民黨參選總統？洪秀柱對此表示，「那要看大家的意見。」

接著吳敦義也被問到同樣問題，但他充耳不聞自顧自地向會場走去；隨後的幾位候選人還是遇到一樣的問題，可以說國民黨主席選舉政見發表會，鋒頭都被郭台銘搶走。