許世楷、黃茂雄貢獻非凡 榮獲日本「旭日重光章」

2017-04-29 13:44

〔駐日特派員張茂森／東京二十九日報導〕前台灣駐日代表許世楷與台灣「工商協進會」名譽理事長黃茂雄兩人分別獲得日本政府今天春季敘勳的高級勳章「旭日重光章」殊榮，另外「台日文化經濟協會」會長黃天麟也獲得「旭日中授章」勳章。

日本政府在去年的秋季敘勳也將同樣的「旭日重光章」分別頒給自由時報已故董事長吳阿明與前台灣駐日代表羅福全兩人。

今年八十二歲的許世楷在駐日期間，對推進台日兩國各領域的交流具有重大貢獻，七十七歲的黃茂雄在台日經濟方面也有非凡貢獻，八十七歲的黃天麟在推動台日文化上的卓越成就同時獲得日本政府的肯定。

許世楷等人將於五月九日下午三點在日本皇宮的「傳達式」中接受頒獎。