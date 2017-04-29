解套一例一休 台南市長參選人顏純左提方案

2017-04-29 12:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「一例一休」引發爭議，台南市長參選人顏純左拜訪基層收集民意，提出「彈性3方案」，尋求解套之道，也為產業界發聲，身為民進黨南市黨部主委的他，已向民進黨中常會提出建言，希望黨中央能夠聽到基層心聲。

顏純左表示，近日密集拜會工商界，了解工商產業在一例一休執行後面臨的問題，工商界對於一例一休新法制定實施多有所不滿，主要聚焦在休息日、加班費的計算方式，因此提出「彈性3方案」尋求解套。

他建議，週休二日，應由勞、資雙方自行於契約訂定時、或契約履行中進一步詳細約定，以杜絕爭議；加班時數以半年總量276小時管控方式，且每月加班工時上限為60 小時，如此將可因應急單、旺季，提高工作安排的彈性；加班工資計算訂定最低底線標準。

此外，顏純左也對現行環評制度提出具體建議，應簡化環評程序，才能有效活絡工業與觀光投資。他指出，台灣現階段的環評制度，需經過經濟部、環保署、內政部都委會、地政處等單位評估，而每個單位評估時間至少要1至2年，如果順利，一個環評案至少也得要7、8年的時間，歷經種種繁瑣程序，與各項成本變動因素，除了讓投資主卻步，更會直接影響社會成長腳步。

顏純左建議，每個案件都要設一個聯合審查委員會，把相關部會都含在裡面，並以實際的環評企劃書為評審依據，落實跨部會整合，提高環評審查效率。