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爭取宜蘭縣長 陳歐珀、江聰淵要讓世界看見宜蘭

2017-04-29  12:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長選情白熱化，有意參加民進黨初選爭取提名宜蘭縣長的立委陳歐珀，今批評國民黨參選人林姿妙，只會跑攤沒有宜蘭願景，他將利用宜蘭文化優勢，讓世界看見宜蘭；同樣有意參選縣長的民進黨籍宜蘭市長江聰淵則說，宜蘭是具國際競爭力的城市，與國際接軌也是他努力的方向；林姿妙則暫不回應，將在日後完整說明。

現階段宜蘭縣長選情，國民黨有前縣長呂國華、羅東鎮長林姿妙表態參選下屆縣長，坊間認為，林姿妙出線機率較高；民進黨則有多人表態參選，但以陳歐珀、江聰淵民調較其他參選人高，具挑戰實力。

但綠營近期做民調，結果都輸林姿妙，因此動作頻頻，除民進黨議會黨團開記者會批林在宜蘭治安座談會上當場拉票，有賄選嫌疑，陳歐珀也在節目上批評林只會跑攤沒有宜蘭願景。

陳歐珀說，很多鄉親跟他說，從沒聽過林姿妙談到宜蘭縣的願景，任何一個要參選宜蘭縣長的人，都應該把宜蘭人未來的期待與發展方向，作具體的說明。

陳歐珀強調，檢驗政治人物的標準還有政績，林姿妙一再宣稱她羅東的政績，可是卻看不出有解決問題的能力，對宜蘭縣發生的議題，例如農舍、地價稅，沒有表示過任何意見，要參選縣長的人，不能這樣沒有作為，宜蘭是台灣的文創原鄉、宜居城市、觀光大縣及環保首都，未來他會利用這些在地優勢，讓宜蘭能夠走向世界，讓世界看見宜蘭。

林姿妙則表示，暫不回應陳歐珀的批評，宜蘭願景未來會完整向鄉親報告。

宜蘭市長江聰淵則說，宜蘭縣是一個特色城市，尤其在長期民主精神的堅持之下，已經成為兼具環保、文化及觀光的大縣，讓這些延核心價值傳承，是他要努力的方向，他跟他的團隊，都會有詳細、具體的準備。

江聰淵指出，近期他也會展開請益之旅，前往台南市拜訪市長賴清德，向賴請益，學習如何成為一名五星級的縣市首長，相信這些準備，能讓他提出更好的政見與宜蘭願景。

談到宜蘭願景，江聰淵表示，宜蘭是一個特色城市，不只是原有的好山好水，還有好人情，在地的百工技藝與文化傳統，也都具國際競爭力，他未來會將這些在地優勢，與國際舞台做最好的連結，讓宜蘭與國際接軌。

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  • 將參選宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵指出，近期他將展開請益之旅，前往台南市拜訪市長賴清德。（記者林敬倫攝）

    將參選宜蘭縣長的宜蘭市長江聰淵指出，近期他將展開請益之旅，前往台南市拜訪市長賴清德。（記者林敬倫攝）

  • 宜蘭縣長選情白熱化，有意參選縣長的民進黨籍立委陳歐珀，今批評國民黨參選人林姿妙，只會跑攤沒有宜蘭願景。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣長選情白熱化，有意參選縣長的民進黨籍立委陳歐珀，今批評國民黨參選人林姿妙，只會跑攤沒有宜蘭願景。（記者林敬倫攝）

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