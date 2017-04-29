郝稱「很難過」小英被拒 鄉民有話說
2017-04-29 13:58
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）因不願在北京協助處理北韓問題時，給中國國家主席習近平添麻煩，間接婉拒與總統蔡英文通話。國民黨主席參選人郝龍斌昨直言很難看也很難過，引發網友撻伐。
郝龍斌昨於臉書粉專撰文嘲諷，小英總統日前接受《路透》專訪時，提到「不排除再次川蔡通話」，不料，卻被川普打臉，這種作法很丟臉。他表示，「看到中華民國元首就這樣赤裸裸的被拒絕、打臉，我真的很難過」，批評總統府的回應是「自我欺騙」的鴕鳥心態，質疑台灣的國家尊嚴與安全，交給這樣的人，是否能安心，並要執政黨別因自己仇（反）中，不顧國家尊嚴與利益，以免再度發生類似「貽笑國際」的窘況。
對此，批踢踢八卦板網友直言，「看不懂邏輯在哪」、「外交講實力跟利益，所以你有？」；還有人問，「自認為我們是中華人民共和國會更有尊嚴？」；也有人怒批，「國民黨屈服中共自我矮化才真的讓台灣丟臉」。
郝龍斌臉書粉專全文：
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