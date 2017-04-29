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是否選市長？ 陳亭妃：希望有機會照顧這個「家」

2017-04-29  12:04

〔記者王捷／台南報導〕台南市長選戰升溫，越來越多有意競逐者表態，今日立委陳亭妃找來各年齡層「台南的女兒」站台，並播放團隊製作的1支影片「台南自己的女兒」，影片中述說陳亭妃小時候與阿嬤一起坐區間車時，阿嬤告訴她如何記住台南的地名，陳亭妃說，她要把自己的信念、家鄉的感情說給熱愛台南的所有人聽，但問到這是否是正式參選市長的起點，陳亭妃則說，希望能有機會讓她照顧這個「家」。

陳亭妃今日公布「台南自己的女兒」一片，她與阿嬤參與影片演出，影片的內容是重現陳亭妃小時候與阿嬤搭火車的回憶，陳亭妃在影片中口白表示，火車是代表台南感情的串連，一站接一站，台南就像一個家，深信台南只有團結一起，才能向前。

陳亭妃指出，在國會，她站在民意第一線，腰彎得比誰都還低，傾聽民眾的聲音，在中央與地方，南北奔波的期間，雖然沒有再坐區間車，但是兒時的回憶都在。

為了呼應主題，今日請來20歲到90歲橫跨半世紀的「台南女兒」一起站台，代表不同世代的聲音，也象徵用細心、愛心來照顧台南。片中的主角，陳亭妃的阿嬤被問到拍片的過程時，她說，已經很久沒跟孫女一起坐火車，覺得很高興。

陳亭妃並公布最新文宣「下一站抵家台南」，內容強調讓台南女兒陳亭妃來照顧台南這個家，陳亭妃被問到是否要參選市長，陳亭妃則說，希望有機會能讓她照顧這個家。

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  • 立委陳亭妃（左5）推出「台南自己的女兒」影片，找來20歲到90歲橫跨半世紀的台南女兒站台。（記者王捷攝）

    立委陳亭妃（左5）推出「台南自己的女兒」影片，找來20歲到90歲橫跨半世紀的台南女兒站台。（記者王捷攝）

  • 這隻「台南自己的女兒」影片，主角就是立委陳亭妃與親阿嬤，內容則是兒時祖孫倆坐火車的回憶，陳亭妃說，火車把台南的愛串連起來。（記者王捷攝）

    這隻「台南自己的女兒」影片，主角就是立委陳亭妃與親阿嬤，內容則是兒時祖孫倆坐火車的回憶，陳亭妃說，火車把台南的愛串連起來。（記者王捷攝）

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