是否選市長？ 陳亭妃：希望有機會照顧這個「家」
2017-04-29 12:04
〔記者王捷／台南報導〕台南市長選戰升溫，越來越多有意競逐者表態，今日立委陳亭妃找來各年齡層「台南的女兒」站台，並播放團隊製作的1支影片「台南自己的女兒」，影片中述說陳亭妃小時候與阿嬤一起坐區間車時，阿嬤告訴她如何記住台南的地名，陳亭妃說，她要把自己的信念、家鄉的感情說給熱愛台南的所有人聽，但問到這是否是正式參選市長的起點，陳亭妃則說，希望能有機會讓她照顧這個「家」。
陳亭妃今日公布「台南自己的女兒」一片，她與阿嬤參與影片演出，影片的內容是重現陳亭妃小時候與阿嬤搭火車的回憶，陳亭妃在影片中口白表示，火車是代表台南感情的串連，一站接一站，台南就像一個家，深信台南只有團結一起，才能向前。
陳亭妃指出，在國會，她站在民意第一線，腰彎得比誰都還低，傾聽民眾的聲音，在中央與地方，南北奔波的期間，雖然沒有再坐區間車，但是兒時的回憶都在。
為了呼應主題，今日請來20歲到90歲橫跨半世紀的「台南女兒」一起站台，代表不同世代的聲音，也象徵用細心、愛心來照顧台南。片中的主角，陳亭妃的阿嬤被問到拍片的過程時，她說，已經很久沒跟孫女一起坐火車，覺得很高興。
陳亭妃並公布最新文宣「下一站抵家台南」，內容強調讓台南女兒陳亭妃來照顧台南這個家，陳亭妃被問到是否要參選市長，陳亭妃則說，希望有機會能讓她照顧這個家。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 妻子爆跌倒推擠肋骨斷 柯P：讓它慢慢好
- 郭董會見川普 謝金河：郭董為2020最大變數
- 國民黨團佔主席台 立院又空轉一天
- 妻透露他曾痛到睡不著... 柯P仍起大早淨山健行
- 爭取宜蘭縣長 陳歐珀、江聰淵要讓世界看見宜蘭
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 北韓今晨又射導彈 隨後空中爆炸
- 帶上百片兒童A片到澳洲打工 台男這下慘了！
- 修法立意良善 但誰想在拘留室過夜？
- 15輛低地板公車啟用 服務偏區
- 【異色童話館】周處除三害
- Cyber Agent女子高球賽》蔡佩穎首回67桿 坐二望一
- 講道變性侵 神棍重判4年半
- 退休校長最後善行 捐眼角膜助2人重見光明
- 桃米生態村 穆斯林友善民宿誕生
- 梁聖岳哽咽談女友 她走前呢喃喊著家人...
- 新聞追追追》其實蔡總統……
- 《春嬌》開紅盤 楊千嬅尪爽從後面來！
- 六月破壞浪漫 李易頭咚撲空
- 宏碁智慧錶8月登台上市 挺世大運─品牌首款圓形手錶免5千元 超薄筆電升級 指紋辨識下放入門機
- 悶經濟！廠拍被做爛 彰化業者紛推「廠拍2.0」
- 大樂透頭獎摃龜
- 3個兒子同在苗警服務 江玉雪獲警察模範母親
- 台商精打細算3.8兆藏富免稅地
- 面對性侵害//專家︰孩子受創 父母陪伴、不指責最重要
- 美中降稅搶投資 川郭會談東芝夏普兩案
- 菲律賓南部6.8強震 恐引發海嘯
- 兄弟反目？北韓痛批中國是「無恥國家」
- 盧廣仲玩復古ROCK 謝和弦吃口水幫腔
- 匿蹤、垂降 F-35B符合國軍需求
- 課綱延1年 大學考招新制111學年上路
- LULU GUINNESS唇印下午茶 飯店in
- 尋獲失竊車輛內有慣竊指紋 法官判慣竊無罪
- 中國也緊張！官媒︰美減稅挑起稅務戰
- 醫院明年須列收入明細補充表
- 核一廠2號機降載運轉 保留能量挹注夏季供電
- 基隆汽修廠火警燒死中風嬤 疑同住孫子縱火
- 川普以顛覆手段 推進政策
- 把真愛放在胸部上 俄女裝設計「普廷捧乳」
- 瓊瑤悲痛翻臉繼子女 爆粗口「都因為他X的鼻胃管」
- 張洛偍搭上林依晨 爽喊走路有風
- 若女友能獲救 梁聖岳：她最想回來吃豆花
- MLB》光芒單場4轟逆轉藍鳥 胡智為牛棚熱身未登板
- 阿嬤撞臉思嘉 網友嗨到趴獲邀看新片
- 仰德傳承賽》南非老友參賽 蔡士朕客串桿弟
- 韓聯社：北韓清晨試射彈道飛彈
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：是否選市長？ 陳亭妃：希望有機會照顧這個「家」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分